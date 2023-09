Cómo usar el viaje rápido fuera del menú en Starfield

Starfield ha recibido duras críticas por la necesidad de usar menús para viajar por la galaxia, sin embargo, la comunidad ha descubierto que es posible viajar de forma rápida sin pasar por el paso del menú.

Gran parte del atractivo de Starfield reside en la posibilidad de explorar las estrellas e irnos con la nave a descubrir diferentes zonas del espacio.

No obstante, muchos usuarios no han terminado de quedar satisfechos por el funcionamiento de los viajes dentro del juego. El juego nos obliga a desplazarnos a través de un menú de mapas con múltiples niveles que termina siendo algo cansino y frustrante porque saca de la inmersión.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, la comunidad ha encontrado que existe una forma de viajar rápidamente a nuevas zonas del mapa usando el escáner sin tener que usar los menús del juego. Una mecánica que cambia el ritmo del juego pero que Bethesda no te explica en ningún momento.

Bethesda

Así podemos usar el viaje rápido sin usar el menú en Starfield

Para viajar rápido fuera del menú del mapa solo tenemos que abrir el escáner (F por defecto en PC, LB en el mando), y seleccionar el destino al que queremos ir.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Por otro lado, si estamos en el espacio, necesitaremos un paso adicional. Para ello, solo tendremos que apuntar al destino que queramos (E en PC, X en mando), pero funciona exactamente igual.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

A pesar de que nos agiliza el viaje, el sistema no es perfecto. Si queremos viajar por galaxias más lejanas deberemos de abrir algunos menús donde podremos ver si tenemos alguna misión que nos obliga a ir a ese lugar.

Sin embargo, la función del viaje rápido era algo de lo que la comunidad se ha quejado muchísimo y al descubrirla el resto de la comunidad se está preguntando si nos estamos perdiendo más funciones que Starfield no nos está explicando.

“No eres tonto, me he dado cuenta de que hay mucho de este juego que no te explican con un tutorial. Generalmente lo prefiero así (mejor tener menos guía que necesitar hace un tutorial cada función rápida, si tienes que elegir un extremo). Pero definitivamente termino echando en falta cosas como esta. Me alegro de haber visto este post porque va a hacer que el juego sea mucho más divertido”, respondió un usuario en Reddit.

El artículo continúa después del anuncio.