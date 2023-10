El terrorífico mod de Starfield que sustituye todas las naves por Thomas el Tren

Un modder de Starfield ha convertido la epopeya espacial de Bethesda en una especie de juego de terror sustituyendo todas las naves del universo por Thomas el Tren.

El vasto universo de Starfield está lleno de lugares potencialmente aterradores. Al fin y al cabo, es un mundo violento, con muchas cuevas oscuras y criaturas que acechan en las sombras.

Sin embargo, un modder decidió hacer las cosas aún más horripilantes. Se ve que claramente decidió que incluso los momentos más inquietantes de la epopeya espacial de Bethesda Softworks no eran lo suficientemente siniestros.

Jugador de Starfield hace que el espacio sea aún más terrorífico con Thomas el Tren

El modder Trainwiz ha lanzado “Starfield Realmente Útil“, que, a pesar de su nombre, sustituye todas las naves del juego por Thomas el Tren.

Trainwiz intenta explicar por qué Thomas está ahora en el espacio, alegando que está siendo castigado por “crímenes contra Dios” y aparentemente inventando el asesinato al ser “desterrado a vagar por las estrellas para siempre.”

El mod funciona sustituyendo todos los modelos de reactor de Starfield por Thomas, transformando todas las naves, incluida la tuya, con esta monstruosidad. Esto significa que algunas naves particularmente grandes pueden tener piezas asomando.

El tamaño de Thomas hace que la construcción de naves y el vuelo en tercera persona sean un problema, así que si lo descargas, es mejor que te ciñas a la primera persona.

Además, como actualmente no hay forma de acceder a las bibliotecas de materiales, el modder tuvo que sustituir algunas texturas de revistas por las necesarias para dar vida a Thomas. Obviamente no es lo ideal, pero como dice Trainwiz, “si estás instalando este mod para empezar, ambos podemos estar de acuerdo en que tu vida no está en el mejor lugar actualmente.”

Por supuesto, los mods de Thomas el Tren no son nada nuevo. Un montón de juegos, desde Elden Ring hasta Resident Evil Village, han hecho que los fans sustituyan modelos existentes, a menudo jefes, por el personaje.

Incluso antes de este mod, el personaje ha tenido cierta presencia en Starfield gracias a que un jugador creó una nave que se parece a Thomas utilizando los materiales disponibles en el juego. Este mod, sin embargo, va más allá, inundando el mundo con Thomas para bien o (más probablemente) para mal.