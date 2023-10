Fans de Starfield desconcertados luego de que un jugador se casara con dos compañeras

Varios fans de Starfield han quedado sorprendidos luego de que un jugador mostrara que mantiene una relación tanto con Sarah como con Andreja y no solo esto, también se ha casado con ambas. Conoce más detalles curiosos.

Desde el lanzamiento del juego, los jugadores de Starfield han ido descubriendo todo tipo de características, peculiaridades y errores divertidísimos en el juego.

Ahora, el post de un usuario de Reddit ha revelado otro escenario inesperado y desconcertante. Resulta que un jugador ha conseguido casarse simultáneamente con dos personajes. Todo esto tras superar un chequeo de persuasión.

El jugador compartió su experiencia de cómo llegó a casarse con Sarah y Andreja al mismo tiempo, declarando:

“Engañé a Andreja con Sarah y me dijeron que hablara con Andreja. Ella se enfadó, pero yo pasé un chequeo de persuasión que era básicamente como “no te enfades, nena”. Esperaba que me dejaran, pero parece que todo lo que necesité fue este fácil chequeo de persuasión y ahora tengo dos esposas…“.

El éxito de la persuasión no sólo dejó atónito al jugador, sino también a la comunidad de Starfield, ya que muchos acaban de enterarse de que es posible tener un romance con dos personajes simultáneamente.

Un jugador respondió con incredulidad: “Espera, ¿cómo? Andreja me dijo que no quiere compartir cuando intenté enamorarla mientras estaba con Sarah“. Otro usuario aclaró la situación, diciendo: “Aparentemente Sarah todavía te aceptará si estás con Andreja primero, pero no al revés.“

Starfield permite a los jugadores desarrollar relaciones más profundas con sus compañeros, desbloqueando misiones de compañía e incluso llevando al matrimonio. Este compromiso normalmente implica encontrar a alguien que lo oficie y, opcionalmente, invitar a personas.

La opción de flirtear con otros compañeros no desaparece ni siquiera después del matrimonio, lo que significa que es posible al menos entablar relaciones con otros compañeros incluso estando comprometido con otro.

Y si te preguntas quién se despierta con el personaje del jugador, hay opiniones encontradas al respecto. Algunos jugadores han informado de que el que tomas como compañero activo es con el que duermes, y otros dicen que es simplemente el que esté más cerca en ese momento.