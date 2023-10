Jugador de Starfield casi desinstala el juego por la mecánica “espantosa” de la boda

Un jugador de Starfield casi ha desinstalado del juego después de una experiencia inesperada de boda en el juego que lo ha dejado lleno de rabia y decepción.

Bethesda sabe cómo darnos un mundo donde podamos hacer lo que queramos, y Starfield es prueba de ello.

Una de las características que más juego traen es la posibilidad de entablar un romance con algunos de nuestros compañeros. Sin embargo, no todos los romances en Starfield son felices.

La comunidad del juego empieza a estar cansada de que los compañeros con opciones románticas se ensañen con sus ex haciendo que decidan volar en solitario para evitar las quejas constantes.

Sin embargo, algunos jugadores están descubriendo que casarse no fue más que una decepción. Un jugador de Starfield ha compartido en Reddit que su boda con Sam Coe en el juego fue tan decepcionante que “abandonó furioso” el juego.

El jugador criticó por el lore la elección del lugar de la boda, la inesperada inclusión de ciertos invitados y la deslucida ceremonia nupcial.

Jugadores de Starfield comparten la peor boda del juego

“¿Por qué la boda no se celebra en “The Lodge”? Sam no ha pasado mucho tiempo en Coe Estate desde hace más de una década, y no tiene ningún significado para nosotros como pareja“, escribió el jugador.

Del mismo modo, el usuario cuestionó la inesperada lista de invitados: “¿Por qué su ex y su padre, del que está separado, están en nuestra boda, pero no los miembros de la Constelación, mis padres o, literalmente, nadie importante para mi personaje?“.

Y, por último, la ceremonia en sí fue criticada por ser demasiado corta y anodina: “¿Por qué sólo son unas palabras y luego zas, zas, gracias, mamá? Los MMORPG llevan una eternidad haciendo fanfarrias de boda, e incluso Skyrim hizo un esfuerzo por celebrarlo de verdad“.

El jugador subrayó otros elementos incongruentes del juego. “Esta opción está tan descuidada como tener solo cuatro opciones románticas en un juego, o las pantallas de carga“.

Muchos otros miembros de la comunidad estuvieron de acuerdo y se apresuraron a señalar en la sección de comentarios que el hecho de que los padres no asistieran a las bodas era un gran descuido del juego.

“Sí, que tus padres no asistieran a tu boda era terrible y rompía la inmersión. Creo que es un gran descuido. Tus padres ya aparecen en otras opciones del juego, así que está claro que aparecieran en la boda no era imposible“, dijo uno.

Otros jugadores compartieron sus opiniones sobre sus bodas en el juego en la sección de comentarios: “Casarse con Andreja consiste en volar a un planeta y cavar en la tierra durante 2 segundos. Hecho“.

Otro dijo: “Mi boda con Sarah fue ordenada por su ex novia, y su desagradable madre estaba allí. Estoy de acuerdo en que los romances son a medias, sobre todo cuando se trata de la ceremonia nupcial. Encima, ninguno de los otros compañeros ni siquiera nos felicita. Es como si no hubiera ocurrido“.

Aunque Starfield ofrece a los jugadores un sinfín de experiencias, parece que las características románticas y de boda del juego han dejado a algunos jugadores con ganas de más.