Jugador de Starfield recrea perfectamente la Cosechadora Cabal de Destiny

Un jugador de Starfield ha logrado recrear perfectamente la famosa Cosechadora Cabal de la saga Destiny.

El elemento de construcción de naves de Starfield fue una característica que llamó inmediatamente la atención de la comunidad en general. Desde su lanzamiento en septiembre, los jugadores han compartido sus creaciones en línea.

Desde una recreación del Titanic hasta una auténtica hamburguesa con todos sus condimentos. Para muchos, la historia y las misiones secundarias del juego han terminado, por lo que la personalización de las naves y la construcción de bases son las principales características que mantienen a la gente en el juego.

Ahora, un jugador ha recreado una de las naves más reconocibles de una de las series de ciencia ficción más veneradas de los videojuegos.

La Cosechadora Cabal finalmente vuela en el universo de Starfield

El usuario de Reddit SundaeSplit compartió su versión de la espectacular Cosechadora Cabal en el subreddit StarfieldShips. Los fans no tardaron en elogiar su fidelidad al original.

Impresionantemente, la nave está construida en la versión vainilla del juego, sin mods. Aunque el autor hace uso de pequeños errores existentes para colocar y superponer piezas. Los propulsores, reconocibles al instante, también están presentes junto a la llamativa coloración roja.

Otros jugadores no tardaron en felicitar al autor por su creación. Un usuario comentó: “Esto es increíble. Probablemente una de las mejores recreaciones de otro universo que he visto hasta ahora.” Otros se apresuraron a darle la razón y uno reaccionó: “Es increíble. Has captado perfectamente el diseño.“

La falta de opciones de personalización interior en el juego ha dejado características como la cabina a merced del desarrollador. A pesar de ello, gran parte del diseño del interior de la nave quedó casualmente bien cuando se completó el exterior.

El juego tiene ya más de un mes y las naves de Starfield son cada vez más extravagantes. Con muchas más franquicias por explorar, es emocionante ver lo que la comunidad producirá a continuación.

