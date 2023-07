Starfield es la próxima gran IP de Bethesda Game Studios que llegará para los jugadores de Xbox y PC, pero ¿llegará el juego también a Xbox Game Pass? Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre si el próximo RPG estará disponible o no en el servicio de suscripción.

El próximo RPG Starfield es sin duda uno de los juegos más esperados del año, con muchos fans de Elder Scrolls y Fallout ansiosos por adentrarse en la nueva epopeya espacial de Bethesda. El juego ha prometido una experiencia de exploración masiva, en la que los jugadores podrán atravesar la galaxia y visitar innumerables planetas.

El artículo continúa después del anuncio.

Starfield será una auténtica experiencia de nueva generación y saldrá a la venta para Xbox y PC el 6 de septiembre de 2023, pero es probable que muchos jugadores se pregunten si el juego estará disponible en Xbox Game Pass.

Teniendo esto en cuenta, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre si Starfield estará disponible o no en el servicio de suscripción de Microsoft.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Bethesda

¿Llegará Starfield a Xbox Game Pass?

Los jugadores estarán encantados de saber que Starfield llegará a Xbox Game Pass como lanzamiento de Día Uno, llegando a Game Pass el 6 de septiembre de 2023, el mismo día en que el juego se lanza para Xbox Series X/S y PC.

El artículo continúa después del anuncio.

Para aquellos jugadores que posean una Xbox One, lamentablemente la única forma de acceder a Starfield en la consola de última generación será a través de la Nube. Aunque esto no es lo ideal, es muy probable que las consolas de última generación simplemente no sean capaces de manejar el alcance de Starfield, en una línea similar al recientemente lanzado Final Fantasy 16 que se lanzó para PS5 pero no para PS4.