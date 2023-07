¿Tiene Starfield Nueva Partida +?

Starfield será un RPG muy ambicioso que nos dará un universo repleto por explorar y del que disfrutar, aun así, muchos se están preguntando si Starfield tendrá la opción de Nueva Partida +. Si es tu caso solo tienes que seguir leyendo.

Bethesda reveló que el próximo Starfield tendrá alrededor de mil planetas para explorar, utilizando contenido generativo procedural para construir estos mundos masivos. Si jugamos de un modo casual es probable que nunca lleguemos a explorar ni siquiera una mínima parte.

Pero también hay jugadores que están dispuestos a experimentar todo lo que Starfield puede ofrecer a lo largo de sus cientos de horas de juego. Y una vez agotadas, estarán listos para volver a empezar.

El artículo continúa después del anuncio.

La función de Nueva Partida + es una característica que suele incluirse en los RPG y que permite reiniciar la historia desde el principio conservando ciertos atributos de la subida de nivel. Por lo general, se conservan las habilidades y los objetos del inventario.

Entonces, ¿estará disponible Nueva Partida + en Starfield?

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Bethesda

¿Tendrá Starfield Nueva Partida +?

Al momento de escribir estas líneas desconocemos si Starfield tendrá Nueva Partida + o si siquiera existe la posibilidad de que lo tenga.

No obstante, si nos basamos en los anteriores juegos de Bethesda es muy poco probable que se incluya esta función dentro del juego. La Nueva Partida + no se ha incluido en ningún título anterior de Elden Scroll o incluso Fallout, al menos, no sin el uso de mods.

El artículo continúa después del anuncio.

Es por ello por que podría decirse que simplemente por ser Bethesda su desarrolladora es más que probable que Starfield no tenga ningún tipo de función de Nueva Partida +. Aun así, eso no significa que no lo podamos tener en un futuro gracias a la ayuda de un modder.

No obstante, nunca se sabe si Bethesda puede cambiar su tendencia e incluirlo en el nuevo juego. Tendremos que esperar para ver qué ocurre.