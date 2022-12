¿Cuándo llegará VALORANT a consola?

Si estás preguntándote cuándo llegará VALORANT a consolas por fin podemos contarte todo lo que sabemos del shooter de Riot Games pasando a las actuales consolas del mercado.

Desde su lanzamiento allá por 2020, VALORANT, el shooter de Riot Games, se convirtió en uno de los más populares, y desde entonces se ha mantenido con una gran comunidad de jugadores activos.

Sin embargo, solamente los jugadores de PC hemos tenido la oportunidad de poder disfrutar el título dejando a muchos usuarios fuera de las partidas. Por ello, la llegada de VALORANT a consolas y a móviles llegaría más pronto que tarde, y esto es todo lo que sabemos sobre ello.

¿Podemos jugar a VALORANT en PlayStation, Xbox o Nintendo Switch?

Riot Games VALORANT daría el paso a consola

Al momento de redactar esta noticia, VALORANT no está disponible para jugar en consolas como son PlayStation 4/5, Xbox Series X|S o Nintendo Switch.

No obstante, que todavía no lo esté no significa que no lo tengamos en un futuro. La última lista de búsqueda de empleo por parte de Riot nos demuestra de que el juego podría estar ya desarrollándose para llegar a una plataforma más allá del PC.

Paralelamente, el entusiasta de Xbox @IdleSlot_84 se dio cuenta que Riot Games había actualizado la lista de sus títulos a la Microsoft Store. En ella se pueden ver los títulos de League of Legends y Teamfight Tactics.

No hay que olvidar que al principio de este año se anunció que Riot Games y Microsoft tendrían un acuerdo único para sus juegos, por lo que esto podría ser un indicio más de que se vienen cositas.

Obviamente, es bastante arriesgado ponerle fecha al puerto de PC a consola de VALORANT. No obstante, podríamos tenerlo como más temprano a finales de 2024. Aun así, lo más probable es que Riot Games decida darnos más detalles en los siguientes meses.