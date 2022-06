Notas del parche 5.0 de VALORANT: Pearl llega como nuevo mapa, rango Ascendente y Split eliminado

Las notas del parche 5.0 de VALORANT ya está aquí, y con ellas dará comienzo el episodio 5 del juego que viene cargadísimo de cambios y novedades como un nuevo mapa y la salida de otro… Aquí están las notas al completo.

A partir del 22 de junio, el episodio 5, acto 1 de VALORANT dará comienzo de forma oficial, y durante el streaming del 16 de junio pudimos ver todas las novedades que nos esperaban.

Para ir adaptándonos a todos los cambios, Riot Games nos trae el parche 5.0 que nos adelantan todo lo que veremos en este nuevo episodio del shooter. ¿Preparados para sumergiros?

Parche 5.0 de VALORANT: todo el contenido

Pearl, un nuevo mapa

Por supuesto, lo más llamativo es que tendremos un nuevo mapa en la rotación. Este nos sumergirá bajo el agua y nos llevará a la Tierra Omega donde innovación y tradición se fusionan.

Como siempre, tendremos una cola no competitiva del modo normal que nos permitirá practicar en el nuevo mapa antes de que se incluya en el modo competitivo. Esta cola única estará disponible durante dos semanas. Una vez finalizada pasará a la rotación de mapas del competitivo.

Salida temporal de Split en VALORANT

Tenéis una explicación más a fondo del por qué los desarrolladores han decidido sentar en el banquillo a Split aquí.

No obstante, si es vuestro mapa favorito no está del todo perdido. Podremos seguir jugando en él tanto en la Fiebre de la Spike como en personalizadas. Además, en el competitivo no saldrá hasta que los eventos de agosto terminen.

El parche 5.0 nos trae un nuevo rango competitivo a VALORANT: Ascendente

Ahora tendremos un nuevo rango en el modo competitivo llamado Ascendente. Este se incluirá entre diamante e inmortal. El cambio se ha realizado tras que el equipo comprobase que había demasiada probación en el elo bajo. Sin embargo, si se ascendían en este rango habría superpoblación en platino y diamante.

La restricción de grupos para Ascendente será de 3 rangos por encima o por debajo de Ascendente, algo que se aplica también para el rango platino o superior.

Al introducir un nuevo rango se mantiene el prestigio de los rangos superiores y se define mejor el nivel de habilidad de cada uno. De esta forma, Riot ha ajustado los objetivos del MMR.

Asimismo, los jugadores de Inmortal y superior tendrán más difícil volver a ascender al rango que tenían en el episodio previo. Esto implica que la tabla clasificatoria estará menos poblada. Igualmente, el reinicio será menos marcado que el último episodio, pero lo más normal es que obtengamos menos clasificación que en el anterior episodio.