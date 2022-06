Así es Pearl, el nuevo mapa de VALORANT: imágenes, ambientación y fecha de salida

Load More

En esta ocasión no tendremos ni teletransportadores, ni cuerdas ni puertas. Nos enfrentamos a una localización con tres caminos, una zona central más pequeñas y alas laterales de gran alcance. Todo ello, salpicado por paisajes marítimos y murales de pintores portugueses reales así como música tradicional del país.

Tras varios meses de adelantos, Riot Games por fin nos ha desvelado el nuevo mapa de VALORANT: Pearl. Con una geoda protegiendo el campo de batalla del mar nos transportamos a una localización diferente. Para que no te pierdas nada te traemos su fecha de lanzamiento, imágenes y mucho más.

by Paula González