Se filtra el nombre en clave del nuevo agente de VALORANT

Por supuesto es bastante probable que pase un par de meses hasta que tengamos más información sobre el nuevo personaje. No obstante, hay que tener en cuenta que el último controlador que tuvimos dentro del juego fue Astra que llegó allá por la actualización 2.04 . ¿Podría este mago tener algo que ver?

Si nos paramos a pensar sobre VALORANT ya tenemos bastante magia dentro del juego por lo que no debería de sorprendernos de que hubiese más en camino. Desde el velo tenebroso de Omen hasta el fuego incandescente de Phoenix ya tenemos bastantes habilidades sobrenaturales dentro del shooter. Sin embargo, la gran pregunta está en ¿qué nos traerá exactamente VALORANT?

New Agent Codename: Mage | #VALORANT

A pesar de que los dos juegos no comparten universo sí que ha habido conexiones entre ellos. Tanto Neon como Zeri son el mismo personaje, pero en realidades diferentes. Hasta los desarrolladores de ambos títulos trabajaron codo con codo para traérnoslas a sus respectivos juegos.

Según las filtraciones, el nombre en código del nuevo agente en VALORANT es “Mago” , un término que lo podemos encontrar principalmente en League of Legends .

Parece mentira, pero Fade llegó a VALORANT en abril y todavía hay muchos jugadores acostumbrándose a ella. No obstante, Riot Games ya tiene la mirada puesta en el futuro y es que tiene ya tiene planeado el lanzamiento de su siguiente personaje.

La lista con los agentes de VALORANT no para de crecer y ya tenemos los primeros detalles sobre el nuevo agente del shooter a través de una filtración.

by Paula González