Skins Prelude to Chaos en VALORANT: fecha de salida, precio y armas

Sean Marino, director artístico asociado, nos cuenta que la línea de aspectos surgía del gusto de la propia comunidad de VALORANT por los diseños Reaver. Sin embargo, se dieron cuenta que no teníamos ninguno con el mismo tono oscuro.

Las skins de Prelude to Chaos se lanzarán cuando llegue el episodio 5, es decir, el 22 de junio de 2022.

Si te interesa te traemos todos los detalles que necesitas saber de las skins de Prelude to Chaos en VALORANT. Desde sus precios hasta las armas que se incluyen.

Mientras que Riot Games va allanando el terreno para sumergirnos en el episodio 5 de VALORANT con el nuevo mapa de Pearl , hay una nueva línea de aspectos en el juego. Y es que el paquete de Prelude to Chaos viene cargadito.

Para dar la bienvenida al acto 1, episodio 5 de VALORANT tendremos las nuevas skins de Prelude to Chaos. Para que no te pierdas ningún detalle de estos impresionantes aspectos te contamos cuándo se lanzan, cuánto cuesta y las armas que tendrán las skins.

by Paula González