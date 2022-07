Top 10 streamers en español de VALORANT más vistos en Twitch (junio)

Load More

Hitbox sigue asentado en la primera posición y parece que no hay nadie ni nada que lo saque de ahí. Con unas impresionantes 810 mil horas visualizadas se convierte en el streamer de VALORANT en español más visto en Twitch.

No obstante, si sois unos curiosos y queréis saber los streamers más vistos de Twitch a nivel general echadle un vistazo a los mejores streamers de Twitch y a las streamers más vistas de la plataforma morada en español.

by Paula González