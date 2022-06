A Plague Tale Requiem: fecha, tráiler y todos los detalles

Ambientado en la época medieval, A Plague Tale Requiem es la muy esperada secuela de Innocence. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre el título de supervivencia de terror histórico.

La fantasía de terror medieval de Asobo Studios, A Plague Tale, se ha convertido en uno de los títulos más comentados del universo de los videojuegos. en el siglo XIII en el apogeo de la Guerra de los Cien Años, la francesa y noble Amicia de Rune y su hermano, Hugo, se ven obligados a enfrentarse a la Peste Negra que se aproxima.

Su peligroso viaje ha tocado los corazones de muchos y ha llevado al estudio con sede en Burdeos a lanzar un título secuela. Revelado durante el show del E3 2021 de Xbox, A Plague Tale Requiem está oficialmente en desarrollo. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre la secuela infestada de ratas, incluida la fecha de lanzamiento, los avances y mucho más.

A Plague Tale Requiem y su fecha de lanzamiento

La muy esperada secuela se lanzará en algún momento de 2022 , pero aún no hay una fecha de lanzamiento concreta.

La buena noticia es que la fecha de lanzamiento completa se revelará el 23 de junio de 2022.

A Plague Tale Requiem's release date will be announced on June 23rd.https://t.co/ha77Zk9mOw pic.twitter.com/pI54sq3ypS — Okami Games (@Okami13_) June 13, 2022

Tráilers

Tráiler de presentación de E3 2021

El único atisbo que tenemos de la oscuridad de la Francia plagada de Asobo es el tráiler de revelación que se lanzó durante la presentación de Xbox en el E3.

En medio de la Inquisición, parece que Amicia y Hugo tendrán que enfrentarse a la muerte una vez más. Con fragmentos de diferentes figuras, vistas y escenas de combate, todo el tráiler se centra en un maremoto de ratas que se lanzan hacia ti.

Para aquellos con fobia a las ratas, les sugerimos que se salten esta parte:

Tráiler de la conferencia de Xbox y Bethesda 2022

El tráiler que se lanzó durante la presentación de Xbox y Bethesda reveló muchos más detalles:

¿De qué se trata?

Cuando se trata de la trama de la secuela, no hay mucho de qué partir. Sin embargo, la descripción oficial de Steam señala que la historia continúa directamente desde el primer juego. Entonces, si aún no has jugado el primero, te sugerimos que lo hagas antes del lanzamiento del juego.

Escribiendo que los jugadores “se embarcarán con Amicia y su hermano Hugo en una nueva e intensa búsqueda de esperanza, mientras una aterradora maldición los persigue”, tendrás que estar listo para “sacrificar tu inocencia para salvar a la persona que amas, enfrentándote al salvajismo de un mundo que se derrumba mientras se ve abrumado por un mar de dientes y garras”.

La idea de la ‘Inocencia’ apareció subliminalmente en el título original de la historia, por lo tanto, el tema de ‘Réquiem’ (una misa católica tradicional por los muertos) implica que la muerte probablemente seguirá a los hermanos dondequiera que vayan.

Gameplay de A Plague Tale: Requiem

El tráiler oficial del E3 era puramente cinemático y, por lo tanto, actualmente no tenemos imágenes del juego real. Sin embargo, suponemos que seguirá el mismo estilo que el título anterior. Con un enfoque en los acertijos, la distracción y el trabajo en equipo, la historia de Amicia y Hugo probablemente se verá en tercera persona.

Plataformas de A Plague Tale Requiem

Requiem se lanzará para PC, Xbox Series X|S y Playstation 5. Para los usuarios de PC, el juego se podrá descargar a través de Steam.

El juego también se lanzará en Nintendo Switch, pero solo como un título en la nube.