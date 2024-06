The Legend of Zelda Echoes of Wisdom: fecha de lanzamiento, jugabilidad y más

El Nintendo Direct más reciente estuvo cargado de grandes anuncios. Uno de los más sonados fue sin duda The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom y acá está toda la información que debes conocer, desde su fecha, historia, jugabilidad y más.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom marcará un antes y después en la franquicia de videojuegos ya que marca la primera vez que los jugadores podrán controlar a la princesa Zelda como personaje principal, cumpliendo así un anhelo que se tenía desde hace años.

A diferencia de Link, Zelda no emplea una espada convencional; en su lugar, utiliza habilidades copiadas de armas y enemigos especiales para resolver los puzles.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Contenido

Fecha de lanzamiento de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom saldrá a la venta el 26 de septiembre de 2024 para Nintendo Switch.

Jugabilidad de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Como se puede ver en el tráiler compartido en el Nintendo Direct de junio 2024, en Echoes of Wisdom la princesa Zelda va a usar una arma mágica llamada Cetro de Tri. Con esta va a poder crear imitaciones de objetos y enemigos. Esta habilidad se conoce como eco, y permite a Zelda copiar un objeto y recrearlo cuando quiera.

Por ejemplo, si algo bloquea tu camino, puedes usar la habilidad eco de Zelda para crear una plataforma rudimentaria con mesas apiladas. Objetos como cajas de madera, camas y bloques de agua pueden usarse tanto por separado como combinados entre sí.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Zelda no posee una Espada Maestra y al no tener la mítica arma, tendrá que usar el Cetro de Tri para copiar a sus enemigos derrotados. Las copias que hagas de ellos van a poder luchar por Zelda, lo cual le dará una ventaja frente a sus oponentes.

Cada tipo de enemigo tiene habilidades diferentes, así que tendrás que elegirlas en función de la situación en la que te encuentres. Los puzles también se resolverán mediante el uso de la habilidad eco de Zelda, con un ejemplo que muestra cómo se pueden colocar árboles replicados delante de los conductos de ventilación, que a su vez permiten cruzar a la Princesa de Hyrule.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Historia de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Hyrule está en riesgo otra vez. En esta ocasión han aparecido unas grietas muy raras que absorven todo lo que tocan, causando la desaparición de muchos de sus habitantes, incluyendo a Link. Debido a esta situación, Zelda se arma de valor y junto a su Centro de Tri será la encargada de salvar a su reino y habitantes.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom no fue el único juego anunciado durante el Nintendo Direct, también pudimos echar un vistazo a Luigi’s Mansion 2 HD, Metroid Prime 4 y Marvel vs. Capcom 2. No te pierdas todos los anuncios en nuestro centro de revelaciones del Nintendo Direct de junio de 2024.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Y esto es todo lo que conocemos hasta ahora. En caso de que haya alguna novedad, te la vamos a hacer saber. Mientras tanto no te puedes perder nuestra guía con todos los santuarios de Zelda: Tears of the Kingdom o los mejores juegos de todos los tiempos.