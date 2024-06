Avowed: Fecha de lanzamiento, plataformas, tráilers y detalles del juego

Avowed es uno de los próximos lanzamientos de Obsidian Entertainment, y esto es todo lo que sabemos sobre Avowed, incluida su fecha de lanzamiento confirmada.

Desde que Microsoft adquiriese Obsidian Entertainment la comunidad de videojuegos ha estado encantada ya que es un estudio de juegos interesantísimos como South Park: The Stick of Truth, Star Wars Caballeros de la Antigua República II o Pillars of Eternity.

Aunque quizás sea más conocido por Fallout: New Vegas y The Outer Worlds, el equipo vuelve una vez más a los juegos de rol en primera persona con Avowed. Presentado en julio de 2020, esto es todo lo que sabemos hasta ahora del título.

¿Tiene ventana de lanzamiento Avowed?

Sí, la ventana de lanzamiento de Avowed es otoño de 2024. Sin embargo, el día exacto todavía está por fijar.

¿En qué plataformas estará disponible Avowed?

El sitio oficial de Microsoft para el juego dice que Avowed llegará a las consolas Xbox Series S y Xbox Series X, así como a PC con Windows 10|11 a través de Steam.

Sin embargo, si tienes PS4 o PS5 tenemos una mala noticia ya que el juego es una exclusiva de Xbox.

Detalles del gameplay de Avowed

Avowed se asienta en el mismo universo de Pillars of Eternity también de Obsidian Entertainment. En Avowed donde un enviado del Imperio Aedyr debe investigar una misteriosa plaga. Al igual que en otros títulos del estudio, tendremos una experiencia RPG en primera persona cautivadora y llena de color.

Del mismo modo estará disponible la magia y armas así como pistolas y escudos para derrotar a los enemigos. Igualmente, cada arma es única y habrá un sistema de carga que nos permitirá crear equipamientos personalizados para cada situación.

Al igual que en las obras anteriores de Obsidian, el sistema de diálogo será clave y nuestras decisiones traerán diferentes consecuencias al mundo. Evidentemente, los compañeros no podrán faltar dentro de la aventura.

Todos los tráiler del juego

Tráiler del gameplay

Tráiler Xbox Game Showcase 2024

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto, no dejes de visitarnos para estar al día de tus videojuegos favoritos así como películas y series.

