Actores de doblaje de Hogwarts Leagcy para todos los personajes

Ya se conoce el reparto del esperado Hogwarts Legacy. Aquí están todos los actores de doblaje confirmados, junto con lo que podría reconocerlos.

No es ningún secreto que Hogwarts Legacy se perfila como una experiencia repleta de estrellas, actores de primera fila, personajes memorables, escenarios y modos de juego. Esta afirmación se ha visto reforzada con el anuncio de los primeros nueve actores de doblaje que darán vida a Hogwarts.

Hemos reunido todo el reparto de voces anunciado actualmente para Hogwarts Legacy, así como los lugares en los que es posible que los hayas visto antes. Cuando se anuncien más actores, actualizaremos este artículo, así que no dejes de visitarnos pronto.

El artículo continúa después del anuncio.

Actores de Hogwarts Legacy

Phineas Nigellus Black: Simon Pegg

Simon Pegg Voz de jugador 1: Sebastian Croft

Sebastian Croft Voz de jugador 2: Amelia Gething

Amelia Gething Profesora Matilda Weasley : Lesley Nicol

: Lesley Nicol Amit Thakkar: Asif Ali

Asif Ali Profesora Onai: Kandace Caine

Kandace Caine Profesora Satyavati Shah: Sohm Kapila

Sohm Kapila Everett Clopton: Luke Youngblood

Luke Youngblood Nick Casi Decapitado & Sombrero Seleccionador: Jason Anthony

WB Games El reparto de voces ya está repleto de actores de primera fila y grandes de la industria.

Dónde has visto antes a los actores de Hogwarts Legacy

Simon Pegg

El 11 de enero de 2023 se anunció en la página de Twitter de Hogwarts Leagcy que Simon Pegg pondría voz al director de Hogwarts, Phineas Nigellus Black.

Simon Pegg es conocido por haber escrito y protagonizado la trilogía Cornetto, compuesta por Shaun of the Dead (Zombies Party), Hot Fuzz (Arma Fatal) y The World’s End (Bienvenidos al fin del Mundo).

Sebastian Croft

Es probable que los fans reconozcan la cara y la voz de Sebastian Croft por una de estas dos razones: por su papel en Heartstopper o como el joven Ned Stark en Juego de Tronos.

Además de sus apariciones en películas y programas de televisión, Croft también ha hecho trabajos de voz, apareciendo en Where Is Anne Frank. y la antología de Netflix Love, Death & Robots.

El artículo continúa después del anuncio.

Amelia Gething

Amelia Gething es actriz, guionista y actriz de doblaje, y ha aparecido en varias películas y programas de televisión, como La princesa española, The Amelia Gething Complex y Emily.

Otros aficionados la conocen por sus sketches y shorts en YouTube, donde cuenta con numerosos seguidores.

Lesley Nicol

En el papel de una querida Weasley, Lesley Nicol no es ajena a los focos, ya que ha aparecido en series tan populares como Downton Abbey, Sobrenatural, The Boys y muchas más.

Además de aparecer delante de la cámara, Nicol también ha puesto voz a multitud de personajes de programas de animación infantil.

El artículo continúa después del anuncio.

Asif Ali

Más conocido por su papel de Caben en The Mandalorian, o Norm en WandaVision, Asif Ali no es ningún desconocido en el mundo del espectáculo.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Ha protagonizado películas populares, programas de televisión y títulos de animación como BoJack Horseman y Devil May Care, lo que demuestra que tiene mucha experiencia en su campo y que es perfecto para su papel en Hogwarts Legacy.

AVALANCHE Personajes famosos y actores de doblaje aparecen en esta emocionante aventura.

Kandace Caine

Es probable que muchos reconozcan a Kandace Caine por dos motivos: por su papel de Karrie en The Human Centipede 2, o como Nila ‘Nova’ Brown en Modern Warfare 2. La actriz acaba de entrar en el mundo del doblaje de videojuegos, pero ya parece estar causando sensación.

El artículo continúa después del anuncio.

Acaba de entrar en el mundo del doblaje de videojuegos, pero ya parece estar causando un gran impacto.

Sohm Kapila

Sohm Kapila es relativamente nueva en la industria de los videojuegos, y ha prestado su talento más a programas de televisión y películas que a trabajos de doblaje.

No obstante, ha participado en diversos programas de animación, como A Turtle’s Tale, Ca-Dence y muchos más.

Luke Youngblood

Luke Youngblood no se ha alejado demasiado de sus anteriores apariciones trabajando en Hogwarts Legacy. Anteriormente protagonizó el papel de Lee Jordan en la serie Harry Potter.

Además, ha participado en la serie de televisión Tracey Beaker, Community y ha puesto voz a Sugo en The Witcher: Nightmare of the Wolf.

El artículo continúa después del anuncio.

Jason Anthony

Jason Anthony es uno de los actores de doblaje más veteranos que aparecen en Hogwarts Legacy.

Sus apariciones abarcan desde el videojuego The Lego Movie 2, Call of Duty: Modern Warfare, donde interpretó a Otter, Remnant y Total War: Warhammer III.