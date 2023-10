Actores de voz de Alan Wake 2: Reparto y personajes

Alan Wake 2 acaba de salir a la venta y cuenta con un gran elenco de personajes a los que da vida un reparto de voces de gran talento. Aquí tienes un resumen de todos los actores de voz del juego.

Después de 13 largos años por fin ha llegado la esperada secuela de Alan Wake –Alan Wake 2– qe trata una historia mucho más oscura que la del juego original.

El protagonista titular se encuentra atrapado en el Lugar Oscuro, y una nueva cara, Saga Anderson, tiene la tarea de investigar un misterio relacionado con el escritor en la ciudad Famalier de Bright Falls.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

A medida que avances en la historia, conocerás a un montón de personajes interesantes a los que ha dado vida un talentoso elenco de actores de doblaje, y es probable que reconozcas a algunos de ellos por sus anteriores trabajos en juegos y televisión.

Aquí tienes un resumen de todos los actores de doblaje de Alan Wake 2.

Reparto de voces de Alan Wake 2

Hay seis actores que interpretan a los personajes principales de Alan Wake 2, y puedes encontrar un resumen de todos ellos a continuación.

Alan Wake – Matthew Porretta

Saga Anderson – Melanie Liburd

Mr. Door – David Harewood

Alex Casey – James McCaffrey

Ahti – Martii Suosalo

Kiran Estevez – Janina Gavankar

Actores de doblaje de Alan Wake 2

Remedy Entertainment

Alan Wake / Matthew Porretta

Matthew Porretta vuelve a interpretar al protagonista Alan Wake. El actor ha aparecido en varios papeles de cine y televisión a lo largo de los años, como Dan Rubin en Beverly Hills, 90210 y Will Scarlet O’Hara en Robin Hood: Men in Tights.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Además de interpretar a Alan Wake en otros juegos de Remedy como Quantum Break, Porretta también interpretó al Dr. Casper Darling de Control. Otros papeles en videojuegos incluyen voces adicionales en Grand Theft Auto 5 y Red Dead Online.

Saga Anderson / Melanie Liburd

El segundo personaje jugable de Alan Wake 2 es Saga Anderson, agente del FBI y protagonista de la historia que está escribiendo Wake. Saga está interpretada por Melanie Liburd, actriz británica conocida por sus papeles en varias series de televisión. Entre sus principales créditos figuran Zoe Baker en This Is Us, la Sacerdotisa Roja en Juego de Tronos y Jenna en The Idol.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Alan Wake 2 es el primer videojuego de Liburd.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Mr. Door / David Harewood

Tras ser mencionado en Control, los fans de Remedy por fin sabrán más sobre Mr. Door en Alan Wake 2. Está interpretado por David Harewood, conocido por sus papeles de David Estes en Homeland y J’onn J’onzz/Martian Manhunter y Hank Henshaw/Cyborg Superman en Supergirl.

Harewood ha interpretado otros papeles en videojuegos, como el del sargento Usef Omar en Call of Duty: Infinite Warfare y el del capitán Quinton Cole en Battlefield 3.

Alex Casey / James McCaffrey

James McCaffery interpreta a Alex Casey, el compañero de Saga en el FBI que comparte nombre con la serie de libros escrita por Alan Wake. El personaje ha sido anunciado en otros títulos de Remedy y, al igual que Mr. Door, los jugadores por fin podrán saber más sobre él en este juego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Los jugadores, sobre todo los seguidores de Remedy, reconocerán a McCaffery por su papel en Max Payne. También interpretó a Zachariah Trench en Control. Otros créditos incluyen Jimmy Keefe en Rescue Me, Gordon Specter en Suits, y Maximillian “Max” Tatum en Jessica Jones.

Ahti / Martii Suosalo

Reeditando su papel de Control, el actor finlandés Marii Suosalo vuelve a interpretar al misterioso “conserje” Ahti, una interpretación que le valió un BAFTA. La mayoría de los papeles de Suosalo son en el cine y la televisión finlandeses, como Toivo Parikka en Laugh or Die e Irwin Goodman en The Rose of the Rascal..

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Kiran Estevez / Janina Gavankar

La actriz estadounidense Janina Gavankar interpreta a la agente de la Oficina Federal de Control Kiran Estevez, personaje mencionado en Control. Es más conocida por papeles televisivos como Eva “Papi” Torres en The L Word, McKenna Hall en Arrow y Luna Garza en True Blood.

Gavankar también tiene algunos créditos en videojuegos, como Amita en Far Cry 4, Freddie en Stray Gods: The Roleplaying Musical y Sinmara en God of War Ragnarok.

Esto es lo que debes saber sobre el reparto de voces principal de este juego de Remedy Entertainment.