Matthew Perry, estrella de Friends, muere a los 54 años

Matthew Perry, actor y querido protagonista de la exitosa comedia Friends, ha fallecido a los 54 años.

Matthew Perry, estrella de la gran y pequeña pantalla, ha fallecido tras un aparente ahogamiento, según informa TMZ. Tenía 54 años.

A medida que la noticia se ha extendido por las redes sociales, se ha producido un clamor de luto por el fallecido actor y de agradecimiento por el trabajo que realizó, en concreto por su personaje (uno de los más queridos por los fans), Chandler Bing, de la exitosa comedia Friends.

Matthew Perry interpretó al querido Chandler Bing en Friends

TMZ ha informado que “el actor fue encontrado el sábado en una casa de Los Ángeles … donde nos dicen que parece haberse ahogado. Nuestras fuentes afirman que los primeros en responder se apresuraron sobre una llamada de paro cardíaco.”

“Nuestras fuentes dicen que fue encontrado en un jacuzzi en la casa … También nos dicen que no hay ningún ‘juego sucio’ involucrado.”

El anuncio de la muerte de Matthew Perry ha sido un shock para muchos, por lo que los homenajes de los fans han aparecido por todas las redes sociales como X (antes Twitter) tras la noticia.

“Matthew Perry dio al mundo una de las mejores interpretaciones cómicas y personajes de la televisión, no era un personaje, pero espero que sepa que causó impacto en mucha gente, QEPD“, afirma un usuario.

“Espero que Matthew Perry haya sabido lo querido que era por tanta gente en todo el mundo. Su interpretación de Chandler Bing fue icónica y querida por muchos. Su sarcasmo e ingenio estaban a un nivel que me gustaría poder alcanzar“, explica otro.

Además de actuar en Friends, también apareció en una serie de populares programas y películas, principalmente de comedia, incluyendo Fools Rush In, The Whole Nine Yards, 17 Again, Beverly Hills 90210, Ally McBeal, The West Wing, y Scrubs.

Aunque el actor había hablado abiertamente de sus problemas pasados con el abuso de sustancias, según TMZ, no se encontraron drogas en la escena del crimen.