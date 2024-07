Actualización The First Descendant: notas del parche del 18 de julio

Te mostramos las novedades de la última actualización en The First Descendant, con todos los detalles de las notas del parche.

La última actualización de The First Descendant ha introducido una serie de cambios para abordar las preocupaciones sobre los iconos del juego, los jugadores AFK y mucho más.

La revisión 1.0.3, que se publicó el 18 de julio de 2024, introduce algunos cambios útiles, en particular la opción de desactivar los efectos de explosión de proyectiles de otros jugadores para mejorar la visibilidad y el aumento del número de esquirlas de vacío que se obtienen en determinadas misiones. Esto último responde a una queja común sobre la «molesta» dificultad del juego para conseguir estos valiosos recursos.

Lo más destacable, sin embargo, son los comentarios del director en las notas del parche sobre los planes de los desarrolladores.

Mientras que la actualización añade la opción de reportar a los jugadores por estar AFK en el menú, Nexon dice que está «vigilando de cerca las tendencias recientes con respecto a AFK» y está trabajando en un «enfoque cauteloso» que atrapa a los tramposos y evita que el sistema de expulsión sea «explotado para otros fines.»

Además, esta actualización cambia algunas imágenes de iconos, que muchos en línea señalaron que eran apenas diferentes de las de Destiny 2.

Más allá de eso, las notas del parche revelan un montón de correcciones de errores y anuncian una fecha de lanzamiento del 1 de agosto para la próxima actualización, que añadirá una nueva Descendiente llamada Luna junto con Ultimate Valby y mucho más.

Notas del parche 1.0.3 de The First Descendant

Las notas completas del parche de Nexon pueden encontrarse aquí.

Mejoras de contenido

(1) UI/UX

Se ha añadido una opción para desactivar los efectos de otros jugadores (explosión de proyectiles).

Para mejorar la visibilidad, se ha reducido el efecto de explosión y la duración de «Órgano vestigial».

Comentario del director: A medida que se popularizaba el lanzador infinito de Gley, tomamos medidas temporales para solucionar un problema por el que el efecto de explosión interrumpía gravemente el juego. Actualmente, solo ofrecemos la opción de desactivar los efectos de explosión de proyectiles de otros jugadores, pero estamos planeando mejorar esta función también para otros efectos.

Se ha añadido un mensaje de sistema para facilitar la comprobación del estado de DBNO de los aliados y se ha añadido una medida adicional a la interfaz de usuario de los miembros del grupo.

Se ha reducido la duración del efecto visual de finalización de la investigación para los materiales utilizados con frecuencia en la investigación.

Se ha añadido «Ausente del teclado (AFK)» al menú de informe del jugador.

Comentario del director: Hemos seguido de cerca las últimas tendencias en cuanto a AFK, y estamos de acuerdo en que AFK obstaculiza el juego para otros jugadores. Sin embargo, creemos que es necesario actuar con cautela en este asunto. Esto se debe a que los mecanismos de juicio AFK a veces se pueden eludir con simples acciones de disparo o movimiento, y el sistema de patadas AFK puede ser explotado para otros fines.

En primer lugar, estamos intentando conocer los patrones de los jugadores AFK con informes AFK. Con ello, planeamos recopilar la información necesaria para separar a los jugadores AFK en el matchmaking y preparar una medida adecuada en el futuro.

Estamos estudiando formas de resolver el problema del AFK para que todos podamos disfrutar juntos del juego. Mientras tanto, te pedimos que respetes a los demás jugadores y, si tienes alguna idea sobre este asunto, háznosla llegar.

NEXON GAMES

Se ha actualizado la interfaz de usuario para que las recompensas principales obtenidas de las misiones en cadena que ya se han completado se comprueben en la lista de misiones.

Se ha añadido una función para ver la información de adquisición directamente en la sección de objetivos de la Biblioteca.

Se ha corregido un problema de desplazamiento a la parte superior al pasar del elemento de destino de la Biblioteca a la lista de elementos correspondiente.

Se han añadido tipos de armas de fuego y tipos de balas a la lista de armas de la biblioteca.

Se ha corregido un problema por el que un jugador que se unía al Reactor de Fusión del Vacío podía usar el Dispositivo de Reconstrucción aunque no hubiera Fragmentos del Vacío tras completar la misión.

Al completar una misión de Fragmento de vacío obteniendo dos tipos de Fragmento de vacío, la cantidad obtenida ha aumentado aproximadamente 1,5 veces.

Se ha actualizado la descripción emergente de la misión Reactor de fusión de vacío para mostrar el número de fragmentos de vacío.

Se ha añadido Material amorfo vinculado a la descripción emergente de la misión Reactor de fusión de vacío.

vinculado a la descripción emergente de la misión Reactor de fusión de vacío. El atributo de fragmento de vacío se mostrará ahora directamente en el mapa.

Comentario del director: Hemos descubierto y solucionado un problema por el que se aprovechaba el sistema «Abortar misión» de un miembro del grupo para jugar repetidamente al reactor de fusión de vacío sin consumir fragmentos. Mientras solucionábamos este fallo, también nos planteamos por qué los jugadores recurrían a él. Nos dimos cuenta de que la transición del cultivo de esquirlas a las misiones reales del reactor de fusión de vacío era bastante incómoda y tediosa. Por lo tanto, no solo hemos corregido el error, sino que también hemos aumentado la cantidad de esquirlas de vacío obtenidas y hemos mejorado el proceso de cultivo para que resulte más cómodo. Por favor, esperad un poco más, ya que mejoraremos significativamente las rutas de cultivo de fragmentos en la próxima actualización de la semana 5, prevista para el 1 de agosto.

El equipo de desarrollo seguirá aprendiendo y creciendo a partir de vuestras experiencias de juego. Siempre escucharemos vuestros valiosos comentarios y nos esforzaremos por ofrecer un mejor entorno de juego.

El número de objetos adjuntos que se pueden registrar se ha actualizado a 1.000 cada uno para armas, reactores y componentes externos.

(2) Descendientes

‘Bomba de emoción’ y ‘Emisión de rayo’ con el módulo ‘Alta tensión’ de Ultimate Bunny ahora apuntarán a objetivos cercanos en lugar de a objetivos aleatorios.

La «Alergia» del «Suero de reconstrucción» de Yujin ahora también se aplica a Colossus.

Se han cambiado los efectos de sonido de «Carga eléctrica», «Alto voltaje» y «Condensación eléctrica» de Ultimate Bunny.

Se ha eliminado «Usar las habilidades de la conejita para infligir electrocución a los enemigos» de las condiciones de evolución de la 2ª y 3ª fase de la piel evolutiva de conejita «Speedy Awakened One».

(3) Operación de infiltración

Ahora puedes ver los resultados de la misión a través del menú ESC tras completar una operación de infiltración.

Se ha eliminado el límite de tiempo para destruir el Corazón de Hierro en la operación de infiltración «Fortaleza – Corazón de la Fortaleza».

La ubicación del droide de suministro en la operación de infiltración «Fortaleza – Zona de cuarentena» se ha trasladado a la zona de batalla, lo que facilita el suministro de balas.

(4) Misión

La posición de las esferas de inmunidad de los Monstruos con Nombre ya no cambiará cuando los monstruos se muevan o giren.

Se ha actualizado el tipo de esfera secuencial de la Inmunidad Nombrada de ‘Mano Alternativa de Nazeistra’ que aparece en el Barranco de la Noche Blanca ‘Ojo de la Verdad’.

(5) Campo

Se ha aumentado la cantidad de dropeo en dificultad Difícil en aproximadamente 1,5.

(6) Varios

Se ha aumentado el límite de acumulación de objetos consumibles de 1 millón a 100 millones.

Se han actualizado algunas imágenes de iconos.

Comentario del director: The First Descendant se ha desarrollado con un profundo afecto y respeto por varios looter shooters, y nos tomamos muy en serio los comentarios sobre otros juegos similares. Con este hotfix, intentamos reflejar la identidad única de The First Descendant. Seguiremos mejorando el juego para los fans del género.

Mejoras de optimización

Se ha corregido la pérdida de memoria que se producía de forma intermitente en el modo ventana.

Corregida la pérdida de memoria al utilizar la generación de fotogramas.

Se ha solucionado el problema de las caídas temporales de fotogramas al abrir el inventario con la Generación de fotogramas DLSS.

Se ha corregido un problema por el que el límite de fotogramas no se restauraba incluso si se cambiaban las opciones adicionales a Desactivado cuando estaba activada la Generación de Fotogramas DLSS o la Generación de Fotogramas FSR.

Corrección de errores

(1) IU/UX

[Ruso][Español][Portugués] Se ha corregido un error por el que el texto de cantidad de material se cortaba en la transmisión de armas.

Se ha corregido un problema por el que el menú superior permanecía cuando se desplazaba Mapa > Biblioteca superior a través de Información de adquisición y, a continuación, se movía a la pantalla con ESC.

Se ha corregido un problema por el que aparecía brevemente una pantalla negra al iniciar la Operación especial.

Se han añadido efectos de símbolos para «Analizador de código», «Rompedor de código» y «Material básico» eliminados.

Se ha corregido un problema por el que los nombres de cuenta que empezaban por «#» no eran visibles.

(2) Descendientes

Se ha corregido un problema por el que no se podía cambiar el Descendiente tras completar la mazmorra exclusiva de la misión «A Bunny, nuestra querida hija» en las misiones de Bunny.

Se ha corregido un problema por el que la Emisión de rayo de Bunny se usaba aunque no hubiera distancia de movimiento al rodar sobre una caja o pared.

Comentario del director: Nos encanta cómo Bunny corre rápido y desata energía eléctrica para acabar con sus enemigos. Bunny es una Descendiente que gana su poder en proporción a la distancia que recorre. Sin embargo, rodar por una esquina y usar sus habilidades no era lo que esperábamos de ella, así que decidimos arreglarlo.

Además, estamos detectando el uso de varias macros y programas no autorizados a través de nuestro sistema de monitorización, incluida la macro de rodar en el sitio. Estamos tomando medidas contra las macros y los programas no autorizados, y seguiremos esforzándonos por crear un entorno de juego más agradable para todos.

Se ha corregido un problema por el que el efecto de sonido no se reproducía de forma intermitente al aterrizar en el suelo con los «Propulsores de superconductividad» de Kyle.

Corregido un problema por el que el movimiento de carga se repetía con el «Salto de repulsión» de Kyle.

(3) Módulos

Se ha corregido un problema por el que el módulo «Aceleración del arco» no aumentaba la velocidad y la distancia de los proyectiles.

Corregido un problema por el que el módulo «Mejora corporal» de Ajax no reflejaba el escudo máximo en el escudo actual tras moverse al mapa.

Se ha corregido un problema por el que el ATK de arma de fuego del módulo «Foco de disparo» se aplicaba como una operación de suma y no como una operación de multiplicación.

Corregido un problema por el que el desplazamiento de la lista de módulos se reiniciaba en la parte superior tras la Mejora de módulos.

(4) Misión

Se ha corregido un problema por el que los monstruos no aparecían si se mataba inmediatamente a los primeros monstruos que aparecían al entrar en el puesto estratégico de Vulgus.

Se ha corregido un error que impedía iniciar la siguiente misión en determinadas circunstancias.

Se ha corregido un problema por el que la esfera temblaba cuando estaba lejos durante el truco de la esfera del monstruo con nombre.

Se ha corregido un problema que impedía cambiar de campo al quitar el escudo creado durante la misión «Criadero superior» en el Criadero de White-night Gulch.

Se ha corregido un problema por el que aparecían monstruos incluso sin que hubiera una batalla real en las «Afueras de la fortaleza» de White-night Gulch.

Comentario del director: Las afueras de la fortaleza se han convertido en una zona de cultivo muy popular, con muchos monstruos desde el principio del lanzamiento. Nos encanta el juego de «correr y matar» y creemos que correr, disparar y reventar son los aspectos fundamentales de un shooter de saqueadores. Sin embargo, usar el terreno para explotar y recolectar monstruos sin ninguna acción no era lo que pretendíamos. Si todo el mundo se limitara a quedarse quieto y cazar, la diversión del juego disminuiría rápidamente. Por lo tanto, decidimos hacer un cambio.

Mantuvimos la tasa de aparición manteniendo los 4 almacenes de recursos de Vulgus activos simultáneamente, pero los monstruos no aumentarán cuando los jugadores estén inactivos. ¡Corre, dispara y crea explosiones! Seguirán apareciendo muchos más monstruos.

(5) Campo

Se ha corregido un problema por el que el «Analizador de código» era necesario de forma intermitente al trabajar con la Bóveda cifrada en la dificultad Difícil.

Se ha corregido un problema por el que al caer mientras se usaba un gancho en cierta sección del prólogo se aparecía en la siguiente ubicación con el estado Misión inacabada.

(6) Batalla de intercepción del vacío

Se ha corregido un problema por el que la eliminación no se producía de forma intermitente y el gancho de agarre se mantenía durante una batalla.

(7) Varios

Se ha corregido un problema por el que los objetos no se recogían al comprar varios objetos del mismo producto.

Comentario adicional del director: Gracias al cariño e interés que nos habéis mostrado, sentimos la energía desbordante de la comunidad. La revisión 1.0.3 incluye muchas correcciones, que esperamos mejoren vuestra experiencia de juego.

Hace poco, vimos un vídeo en la comunidad en el que el Coloso era derrotado más rápidamente gracias al cambio de módulos. Si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, nos habría gustado incluir una solución para esto en la revisión 1.0.3, pero por desgracia, no ha llegado a esta actualización.

El equipo de desarrollo no quiere que el cambio de módulo se convierta en una estrategia más. Este método hace que el combate sea tedioso y no encaja bien con el estilo de juego de correr y disparar. El equipo de desarrollo quiere que las habilidades, las armas, los módulos y los componentes externos formen parte de la estrategia. Esperamos que progrese la investigación en profundidad de las construcciones, pero las estrategias que requieren un control incómodo no son lo que pretende el equipo de desarrollo.

Por último, pero no por ello menos importante, estamos planeando saltarnos el parche de la semana que viene para la próxima actualización de la quinta semana, el 1 de agosto. Por favor, esperad con impaciencia las nuevas Luna Descendiente y Valby Definitivo, las nuevas batallas de intercepción, las nuevas armas definitivas, los módulos, los componentes externos y las apariencias el 1 de agosto.

Y hasta aquí las notas del parche de The First Descendant. Este artículo se actualizará con cada uno de los parches del juego, así que guárdalo en favoritos y ven a revisarlo con la próxima actualización.

