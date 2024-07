Actualización de los Sims 4 para el juego base: piscinas curvas y límites románticos

Los Sims 4 añade una nueva actualización que trae novedades para el juego base y corrige errores del simulador de vida.

La última actualización del juego base introduce nuevos objetos para el modo Construir y el modo Comprar, incluidas las piscinas curvas tan solicitadas, un sistema de Límites Románticos totalmente nuevo en Crear un Sim que permite a los jugadores establecer los desencadenantes y las preferencias de los Sims para las interacciones románticas físicas, las interacciones románticas no físicas y ñiqui ñiqui, y más características y mejoras de juego.

La actualización también incluye nuevos peinados, desarrollados en colaboración con Dark & Lovely, que refuerza el compromiso de Los Sims de lanzar contenidos que reflejen de forma auténtica y respetuosa la diversidad de sus millones de jugadores.

Cambios y añadidos en la actualización de los Sims 4

Límites románticos

Los Límites Románticos traen más matices a Los Sims 4 al permitirte definir las condiciones en las que tus Sims se vuelven celosos. Se encuentran en Crear un Sim, junto a las opciones «Sexo» y «Orientación sexual» del Panel de Identidad, y puedes cambiarlas en cualquier momento.

¿Tu Sim se pone celoso por un romance no físico? El romance no físico consiste en interacciones sociales que no implican contacto físico. Ejemplos: flirtear y hacer cumplidos sobre la apariencia. ¿Tu Sim se pone celoso por un romance físico? El romance físico consiste en interacciones sociales que implican contacto físico. Por ejemplo Besarse y cogerse de la mano ¿Tu Sim se pone celoso por ñiqui ñiqui? Esto se aplica a ñiqui ñiqui para Jóvenes Adultos y mayores y a Enrollarse para Adolescentes. ¿Tu Sim está dispuesto a cambiar los factores que le provocan los Celos? «Sí» significa que se le puede pedir al Sim en el Modo Vivir que reconsidere sus sentimientos en torno a los Celos para los ajustes anteriores.

Los valores por defecto para todos ellos serán «Sí» para los Sims de tus juegos existentes, de modo que puedas ser tú quien decida si quieres un comportamiento diferente. Los Sims nuevos que cree el juego pueden utilizar todo el espectro.

Ocultar relaciones

A medida que tus Sims tengan citas o simplemente se dediquen a su vida cotidiana, su Panel de Relaciones irá acumulando más y más Sims. ¿Cansado de que esté abarrotado de Sims aleatorios que conociste una vez y no tienes ningún deseo de volver a ver? ¿O tienes un ex al que quieres borrar de tus contactos? Pues ¡buenas noticias! Ahora puedes eliminar a esos Sims (que no son miembros de tu hogar) seleccionándolos en el Panel de relaciones y eligiendo «Ocultar relación». ¡Haz sitio para los Sims que realmente importan!

Nombres de relaciones neutrales

El lenguaje de las relaciones de los Sims ahora es más neutro para ser más inclusivo. Un nuevo paso tras añadir los pronombres de los Sims hace ya un par de años.

«Esposo / Esposa» → «Cónyuge»

«Novio / Novia» → «Pareja prometida»

«Novio / Novia» → «Pareja»

Un lugar donde puedes ver esto es en Crear una Sim. Selecciona el botón «Identidad» (parece tres puntos) y ve al Panel de Relaciones del Hogar.

Estado de la pareja

Antes, la relación de Pareja sólo podía establecerse a través del juego. ¡Ahora puedes establecerla dentro de Crear un Sim entre dos Sims de tu hogar!

Novedades en Crear un Sim con la actualización de los Sims 4

Pestañas

¡Las pestañas ya tienen su propia categoría! Como todos sabéis, algunas formas de ojo tienen pestañas como parte de ellas. Ahora, ¡los Sims pueden tener pestañas separadas aplicadas independientemente de la forma del ojo! Y como están en su propia categoría, también son compatibles con otros accesorios, como gafas y piercings. ¡El juego base incluye dos estilos de pestañas para que tus Sims tengan un aspecto más dramático!

Botón Aplicar a todos los conjuntos

¡Se acabaron los días de buscar y seleccionar manualmente el mismo accesorio, maquillaje, sombrero, peinado, top, braguita, conjunto de cuerpo entero o calzado para cada conjunto! ¡Ahora puedes pulsar este único botón para aplicar el artículo a todos los conjuntos a la vez! ¿Te encanta ese look de maquillaje que acabas de perfeccionar en el estilo Cotidiano de tu Sim? Ahora puedes aplicarlo a varias categorías. ¿Has encontrado el pantalón perfecto para tu traje de fiesta, pero lo has aplicado a Diario por accidente? También puedes seleccionar categorías específicas en las que copiarlo. Esto funciona en todas las edades y con todos los tipos de Sims Ocultos. Nosotros tampoco nos lo podemos creer. ¿Hoy es el mejor día de todos?

Nota: Actualmente, el botón Aplicar todo añade el artículo seleccionado a los conjuntos de tu Sim. No elimina piezas del atuendo, sólo las añade o sustituye.

Esperamos tus comentarios sobre esta nueva función, para seguir mejorándola y satisfacer tus necesidades de CAS en futuras versiones.

Peinados actualizados

¿Es un nuevo peinado o simplemente os alegráis de verme? Sí, nos alegramos de verte y, sí, ¡es un peinado nuevo!

Colaboración con Dark & Lovely

¡Y hay aún más pelo! La segunda parte de la 4 con Dark and Lovely llega en esta actualización con dos variantes de color de las nuevas trenzas loc. Echa un vistazo a Dark , una campaña que defiende la diversidad y la inclusión y destaca a los cambiadores de juego que están redefiniendo las reglas en la industria de los juegos.

Manicura variada

Los Sims 4 ha añadido una gran cantidad de estilos de manicura en su última actualización.

Piscinas curvas en el modo Construir

¡Ahora tus piscinas pueden tener esquinas redondeadas! Las piscinas curvas funcionan como las paredes curvas: coloca una pieza de esquina y ajusta los lados. Mézclalas y combínalas con esquinas normales: ¡deja volar tu imaginación! También hay una nueva luz para piscinas ¡que funciona perfectamente en las paredes curvas de las piscinas!

Actualización de los Sims 4 para el modo Vivir

Una nueva categoría «Relación…»en el menú Interacción contiene ahora acciones en el Juego base y en varios packs que se relacionan directamente con el estado de la relación, como «Pedir unirse a la casa» o «Convertirse en mejores amigos».

Transmisión segura de música

La sección Música de las Opciones de Juego tiene ahora una opción «Segurapara streaming» para reproducir solo la música que es segura para el streaming de Los Sims 4. Si esta opción está activada, no tendrás que preocuparte de que tu transmisión o vídeo se encuentre con problemas de derechos de autor. Añadiremos más música con licencias aptas para streaming a medida que pase el tiempo.

Historias del barrio

Historias de barrio tiene ahora dos nuevas opciones dentro de Gestionar hogares: Cambios de Amistad y Cambios de Romance. Esto permite a los Sims de otros hogares iniciar y terminar ese tipo de relaciones por sí mismos. Puedes utilizar el buzón cada día para «Comprobar Historias recientes del vecindario» en busca de noticias como Sims que tu hogar conoce que se han hecho mejores amigos, han roto o han vuelto a estar juntos.

Panel de conversación

El panel de conversaciones ha pasado por chapa y pintura. Ahora puedes:

Seleccionar los retratos de los Sims para ver… su estado de ánimo sus niveles de relación (normal y romántica) con tu Sim

Seleccionar el icono del libro para ver el Sentimiento de ese Sim con tu Sim

Estas son todas las novedades en Los Sims 4 con su última actualización. Echa un vistazo al parche completo, incluyendo las correcciones de errores, en la página web oficial.