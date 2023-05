Cómo ver PlayStation Showcase: Fecha, hora y qué esperar

Sony ha anunciado finalmente un PlayStation Showcase para mayo de 2023. Esto es todo lo que sabemos sobre la fecha, la hora y qué esperar del evento.

Aparte de las retransmisiones de State of Play dedicadas a varios juegos, indies y proyectos de terceros, Sony no ha organizado un PlayStation Showcase propiamente dicho desde septiembre de 2021.

Sin embargo, la larga espera está llegando a su fin, ya que la plataforma tiene previsto retransmitir un nuevo showcase en tan solo una semana.

Aquí está todo lo que los fans querrán saber sobre cuándo sintonizar, a qué hora comienza y qué esperar del evento digital.

Fecha y hora del PlayStation Showcase en mayo de 2023

En un post del Blog de PlayStation, Sony ha anunciado que su próximo showcase se retransmitirá en directo el miércoles 24 de mayo a las 13:00 PT / 22:00 hora española.

Los interesados en ver el evento en directo podrán sintonizarlo a través de los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch. Es probable que haya una versión VOD disponible en ambos canales poco después de que finalice la retransmisión. Según la entrada del blog, la retransmisión durará “algo más de una hora”.

¿Qué podría anunciar Sony en el PlayStation Showcase?

En sus habituales eventos State of Play, Sony prefiere crear expectativas. Sin embargo, esta vez no será así.

El PlayStation Showcase mostrará juegos para PS5 y PS VR2 “de los mejores estudios de todo el mundo”. En particular, los espectadores podrán echar un vistazo a “varias creaciones nuevas” de los estudios independientes de PlayStation.

Durante el evento también se presentarán títulos de terceros y de socios independientes de la compañía.

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

Qué esperar de los first-party en PlayStation Showcase

Marvel’s Spider-Man 2 aún tiene fecha de lanzamiento prevista para 2023, por lo que es lógico que la secuela de Insomniac sea finalmente presentada durante el PlayStation Showcase.

Del mismo modo, parece que el esperado juego multijugador de Naughty Dog, Last of Us, también va a ser presentado oficialmente. El estudio compartió una imagen durante el Summer Game Fest 2022, pero poco más se sabe sobre el proyecto independiente, salvo rumores no confirmados.

Además, en la entrada del blog se menciona que PlayStation Studios revelará nuevas creaciones, lo que indica que algunos proyectos no anunciados de first-party podrían ver pronto la luz. La casi confirmada continuación de Ghost of Tsushima podría ser uno de ellos.

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

Otros equipos propiedad de PlayStation también están trabajando duro en nuevos títulos, como Bend Studio, Bluepoint, Team Asobi y Housemarque. En lugar de producir una secuela de Days Gone, Bend está creando un nuevo juego de mundo abierto.

Bluepoint, responsable del remake de Demon Souls, tiene entre manos una nueva IP. Team Asobi probablemente esté trabajando en una nueva aventura para PSVR; mientras tanto, queda por ver si Housemarque, desarrollador de Returnal, está construyendo una secuela o algo completamente diferente. Y no se sabe cuál de estos equipos, si es que hay alguno, estará listo para salir a escena durante el showcase de la semana que viene.

Qué esperar de los third-party en PlayStation Showcase

Hace meses que circulan rumores sobre las aventuras de terceros que podrían aparecer durante el próximo evento de Sony. Ahora que el PlayStation Showcase ya tiene fecha, algunos de esos informes no parecen tan descabellados.

KONAMI

La industria insiste en que el eboot de Mortal Kombat aparecerá durante la retransmisión de Sony. También se afirma que el remake de Metal Gear Solid 3 ocupará un lugar central en el evento, junto con noticias relacionadas con Silent Hill.

Al parecer, estos detalles específicos de Konami podrían formar parte de un acuerdo de exclusividad que el editor ha alcanzado con Sony y que, según algunos, podría incluir también una nueva experiencia de Castlevania.

Todo lo anterior son meras especulaciones, por supuesto. Al menos, parece que Sony lo dará todo durante el PlayStation Showcase de la semana que viene.