Cómo conseguir gratis en Cyberpunk 2077 el Rayfield Caliburn

Aunque en Cyberpunk 2077 podemos comprar varios coches, en realidad hacernos con el Rayfield Caliburn, el coche más rápido y caro del juego, puede salirnos gratis. Esto es lo que tenemos que hacer y dónde encontrarlo.

Cyberpunk 2077 tiene una gran variedad de vehículos con una amplísima variedad de precios junto a diversos tipos como todoterrenos o superdeportivos muy caros. Siempre hay algo para todo el mundo.

En la última categoría, no hay vehículo más deseado que el Rayfield Caliburn. Basado en gran medida en el Bugatti Chiron de la vida real, es un hipercoche increíblemente rápido y también tiene un gran interior convirtiéndolo en uno de lo más bonitos de todo el juego. Y, sin embargo, de alguna manera, es uno de lo más fáciles de conseguir.

La forma convencional de tenerlo en nuestras manos es gastar 157 000 €$ en el Dino Dinovic, el taller del centro de la ciudad. Pero, también deberemos de tener un nivel 40 de credibilidad para conseguirlo.

Si no tenemos este efectivo, o un nivel de credibilidad muy alto, no te preocupes. De forma inexplicable, CD Projekt Red nos da la opción de conseguir el Rayfield Caliburn gratis.

CD Projekt Red

Cómo conseguir el Rayfield Caliburn gratis en Cyberpunk 2077

Justo después de donde luchamos contra la tripulación de Nash, podemos contiuar a través de la cueva hasta que nos encontremos un contenedor azul. En el interior hay una serie de cajas de botín y el Rayfield Caliburn listo para que lo conduzcamos.

Completa la misión “pueblo fantasma” con Panam Vamos a la zona árida de las Afueras Entramos en la cueva sur del campameto de Aldecaldo Conducimos a través de la cueva hasta llegar al contenedor azul Entramos en el Caliburn y salimos de la cueva

Localización del Caliburn gratis en Cyberpunk

CD Projekt Red

El único requisito que deberemos de completar para desbloquear el vehículo es la misión de Pueblo Fantasma y aceptar a ayudar a Panam a conseguir a Nash. Tras completarlo en el segundo acto, es posible que tengamos que esperar unos días antes de volver a la cueva y conseguir el coche.

Si no hemos completado la misión esta cueva no será accesible y, por lo tanto, no habrá forma de acceder al contenedor.