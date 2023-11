Sin duda alguna, conseguir una isla de 5 estrellas en Animal Crossing: New Horizons es un logro legendario, y por ello no es nada fácil. Pero no te preocupes porque te contamos cómo conseguirlo.

En la saga de Animal Crossing siempre hemos tenido la mecánica de “isla perfecta” para que los jugadores nos esforcemos por conseguir tener el mejor pueblo posible. Por otra parte, la versión de GameCube, si se mantenía el estado durante 15 días, los jugadores recibíamos el Hacha de Oro. Igualmente, en Wild World y City Folk, era la Regadera de Oro, y en New Leaf también se obtenía el Reloj de Flores.

No obstante, en New Horizons se sustituye el estado de ciudad perfecta por una evaluación de la isla en la que debemos de obtener una puntuación de estrellas. Pero prácticamente es lo mismo. Isabelle nos recompensará con la Regadera de oro una vez que la hayamos alcanzado, así que merece la pena intentar conseguirla.

Cómo conseguir una isla de 5 estrellas en Animal Crossing: New Horizons

Para mejorar la puntuación de nuestra isla, tenemos que asegurarnos de que nuestra ciudad está inmaculada y es lo más atractiva posible para los visitantes. Un buen punto de partida es asegurarnos de eliminar toda la maleza, basura y objetos caídos del suelo, elementos que afectan enormemente a nuestra puntuación. Al mismo tiempo, debemos de asegurarnos de tener al menos nueve aldeanos instalados.

El museo y la tienda de las Hermanas Manitas también deben estar construidos. Además, tendremos que mejorar la infraestructura de nuestra isla, es decir, construir rampas y puentes para facilitar el desplazamiento de los residentes y visitantes.

También tendremos que añadir árboles plantando plantones y enterrando fruta. Sin embargo, no podemos tener más de 220 en nuestra ciudad porque afectará negativamente a la puntuación, así que deberemos de ser estratégicos si pensamos hacer un bosque. También te nos ayudará plantar muchas flores.

Por último, la decoración de nuestra ciudad es lo que más influirá en la puntuación, y puede significar la diferencia entre una isla de cuatro y una isla de cinco estrellas. No solo tendremos que colocar muebles comprados, sino también cosas que hayas elaborado con recetas de bricolaje.

Si lo consigues, Isabelle te otorgará el codiciado logro de 5 estrellas, que también nos dará la Regadera dorada y las flores de lirio del valle empezarán a aparecer aleatoriamente por nuestra isla.