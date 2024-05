Ahora que la Nintendo Switch 2 se confirmó y el hype por la nueva consola está por los cielos, hemos hecho una lista con 10 juegos que queremos ver en Nintendo Switch 2.

Los seguidores de Nintendo han estado esperando ansiosamente el lanzamiento de la Nintendo Switch 2, con muchas expectativas puestas en su posible llegada en 2025. Con el reciente anuncio de la nueva consola por parte de Nintendo, los fanáticos están esperando nuevos juegos.

Desde los emblemáticos títulos de Pokémon hasta las inolvidables y a veces frustrantes carreras de Mario Kart, e incluso algunos juegos independientes que han ganado popularidad entre los seguidores de Nintendo, hay una lista de aventuras que los fans esperan ver adaptadas para la Nintendo Switch 2.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Contenido

Estos son los juegos que esperamos ver en Nintendo Switch 2

Remake de la trilogía EarthBound/Mother

Nintendo

Aunque los juegos de EarthBound/Mother no son una prioridad para Nintendo a pesar de su ferviente base de seguidores, existe la posibilidad de que se realice una reedición de las dos primeras entregas en algún momento.

Shigesato Itoi descartó la posibilidad de hacer Mother 4, un remake de la trilogía original para Switch 2 sería muy bien recibido. A pesar de algunos problemas de jugabilidad y calidad en los juegos originales, un remake con el estilo de las figuras de plastilina vistas en las guías de estrategia podría revitalizar la serie y atraer a un público más amplio a la olvidada franquicia.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Secuela de Xenoblade Chronicles X

Nintendo

Xenoblade Chronicles X, lanzado en 2015, se diferencia de otros juegos de la franquicia al adoptar una estructura similar a la de Phantasy Star Online, con un protagonista que explora el vasto planeta de Mira.

El mundo es la estrella del espectáculo aquí, y continúa desarrollándose y aumentando su complejidad a medida que te acercas a la marca de las cien horas. Esto se debe a los Skells, gigantescos robots que te permiten llegar a zonas antes inaccesibles, lo que introduce un nivel de verticalidad en el mundo que abre nuevas dimensiones a la exploración.

Con el potencial de una remasterización o secuela en una nueva plataforma como la Nintendo Switch 2, los fans esperan ansiosos volver a sumergirse en esta experiencia de exploración única.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Sable

SHEDWORKS

Sable tiene el potencial de ser el juego perfecto para la Switch 2. Este plataforma post-apocalíptico de Shedworks no solo es visualmente impresionante; es un juego evocador que utiliza elecciones de diseño que dan en el punto para crear un mundo detallado y rico.

Cuando fue anunciado por primera vez, muchos fans notaron similitudes con “Breath of the Wild”, con una aventura ambientada en un vasto espacio abierto y un estilo artístico pictórico que los fans adoran.

Sin embargo, “Sable” se diferencia al ofrecer una representación casi nihilista de un mundo tan deteriorado que solo quedan mitos y fragmentos deformados de una civilización pasada.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Mario Kart 9

Nintendo

La apuesta más segura para la Switch 2 es la próxima entrega de la saga Mario Kart. Mario Kart 8 Deluxe era un port de un juego de Wii U y aun así consiguió convertirse en el juego más vendido de la consola por un amplio margen.

Pero, ¿hacia dónde va Mario Kart a partir de ahora? Hemos tenido planeadores, pilotos gemelos y karts submarinos. La siguiente iteración es algo que ya se tocó en el último juego, y tiene que ver con otras franquicias de Nintendo.

Mario Kart 8 Deluxe contó con personajes de Animal Crossing, Splatoon y la serie The Legend of Zelda. Ha llegado el momento de convertir la serie en el Smash Bros. de carreras que siempre debió ser, incorporando a Samus, Star Fox, Pikachu, Pit, Kirby, Capitán Falcon y Olimar, junto con todos sus escenarios.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Tokyo Xanadu 2

NIHON FALCOM

El Tokyo Xanadu original de Nihon Falcom es el JRPG perfecto para los fans de la franquicia Persona. Durante el juego, tomas el control de Kou, un estudiante de instituto que se ve envuelto en un misterio relacionado con un espeluznante Reino de las Pesadillas conocido como el Eclipse, que él y sus amigos de la escuela tienen que evitar que se apodere de Tokio.

A diferencia de “Persona”, el juego se destaca por su combate de acción en tiempo real, donde cada personaje posee habilidades únicas. La próxima llegada de la edición definitiva a Switch este verano aumenta la expectativa por futuras entregas, idealmente para la Switch 2, ofreciendo un juego perfecto para sesiones cortas o largas en cualquier momento y lugar.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Pokémon Mystery Dungeon

NINTENDO/THE POKEMON COMPANY

Los juegos de Mystery Dungeon destacan como algunos de los spin-offs más memorables de la franquicia. Con la llegada de la Switch 2, es probable que veamos nuevos títulos de Pokémon, y al menos uno de ellos debería ser una entrega de esta saga.

Mystery Dungeon cambia el enfoque al permitirte jugar como un Pokémon en lugar de un Entrenador, enfrentándote a mazmorras generadas aleatoriamente y cada vez más desafiantes. Con ilustraciones encantadoras y tramas que exploran la vida en el mundo Pokémon, ofrece una experiencia única.

Aunque no ha habido nuevos juegos desde 2020, estos solían lanzarse con regularidad en consolas como la DS y la GameBoy Advance. La comunidad Pokemon ha estado esperando ansiosamente un nuevo título de MD, y la llegada de la Switch 2 sería el momento perfecto para su presentación.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Astral Chain 2

PLATINUMGAMES

Astral Chain es un juego de acción futurista con elementos detectivescos, donde el oficial de policía Akira lucha contra monstruos en diferentes dimensiones con la ayuda de un monstruo amigo llamado Legión. Con el distintivo estilo de PlatinumGames, ofrece un combate fluido y satisfactorio en la Nintendo Switch, con impresionantes gráficos y enormes bestias en un entorno urbano vibrante.

Tras su éxito, se espera una secuela para la Nintendo Switch 2, donde PlatinumGames podría mostrar una vez más su maestría en diseño visual y rendimiento. Con mejoras en hardware, se esperan mundos más grandes y una jugabilidad aún más fluida, manteniendo la calidad de 60 FPS que es crucial para este tipo de juego. Con la oportunidad adecuada, PlatinumGames podría crear una secuela magnífica aprovechando al máximo el potencial de la consola.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Animal Crossing

Nintendo

Si preguntas a un jugador de Switch por el nombre de un juego acogedor de la consola, lo más probable es que el primer título que se le ocurra sea Animal Crossing: New Horizons.

El adorable juego de simulación desarrolló un inmenso seguimiento de culto en la Switch cuando salió en 2020, sumándose al ya inmenso fandom de Animal Crossing. Qué mejor manera de dar el pistoletazo de salida a una nueva era de juegos de Switch que con una aventura completamente nueva en este mundo?

Sería increíble ver un juego de Animal Crossing que tuviera lugar en un nuevo entorno que la franquicia no haya visto antes. ¿Podríamos ver una metrópolis submarina? ¿Una ciudad celestial en el espacio? Algo salvaje y aventurero, pero a la vez bonito y estéticamente agradable, sería una forma excepcional de celebrar la llegada de la nueva consola.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

The Legend of Zelda

Nintendo

La serie The Legend of Zelda se ha convertido casi en sinónimo de Nintendo Switch gracias al fenomenal éxito de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Es lógico que haya un título de Zelda en la biblioteca de lanzamiento de Switch 2. Aunque en cuenta el tiempo que se tardó en desarrollar TOTK, es poco probable que haya un nuevo título por estrenarse pronto.

Nintendo debería fijarse en los juegos que siguen atrapados en la Wii U: The Legend of Zelda: The Wind Waker y Twilight Princess.

Wind Waker se beneficia especialmente de la remasterización en alta definición, gracias a su estilo de sombreado de celdas de bordes limpios que se ve muy bien en resoluciones más altas.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Llevar Wind Waker y Twilight Princess a Switch 2 permitiría a más gente disfrutar de estos títulos con mejoras en la calidad de vida, como la posibilidad de cambiar a forma de lobo con solo pulsar un botón, que se introdujo en la versión de WiiU de Twilight Princess.

Una versión actualizada de Twilight Princess también daría a Switch 2 la oportunidad de mostrar sus mejoras gráficas y hacer uso de las herramientas Nvidia DLSS que proporciona el rumoreado nuevo hardware.

Professor Layton and the New World of Steam

LEVEL-5

El próximo juego de Profesor Layton está confirmado para la Switch, pero muchos creen que sería más adecuado lanzarlo en la futura Switch 2.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Con gráficos mejorados, una banda sonora de mayor calidad y temas clásicos de la serie, el juego se adaptaría perfectamente a la siguiente consola. Aunque es poco probable, su lanzamiento junto al nuevo sistema sería emocionante para los fanáticos.

La Switch 2 podría ofrecer la oportunidad ideal para revitalizar la serie, posiblemente con funciones nuevas para crear puzles. En resumen, el lanzamiento del Profesor Layton en la Switch 2 tendría mucho sentido y sería bien recibido por los jugadores.