Cómo evitar que los aldeanos se muden en Animal Crossing: New Horizons

Los aldeanos son los NPC que le dan vida a tu isla en Animal Crossing: New Horizons. Si por accidente le has dicho a uno de ellos que se mude aotro lugar, no te pongas a llorar que acá te decimos cómo revertir tu precipitada decisión.

Si eres un jugador de Animal Crossing: New Horizons, debes conocer muy bien esa fea sensación que da cuando un aldeano que quieres está pensando en mudarse de isla. Cuando hablas con el NPC habrán dos opciones de diálogo: pedirle que se quede o que se vaya.

Si por accidente le has dicho que se largue, no te preocupes y sigue estos pasos.

Pasos para evitar la mudanza de aldeanos en Animal Crossing: New Horizons

Para evitar que un aldeano se mude y puedas retenerlo en tu isla, solo tienes que hacer esto:

Asegúrate de no viajar en el tiempo ni apagar tu sistema hasta el siguiente día: tiene que ser el mismo día en que piden irse.

hasta el siguiente día: tiene que ser el mismo día en que piden irse. Crea o carga un segundo personaje en tu isla . Si tienes que crear uno, no te preocupes, ya que puedes borrar su casa (y toda su existencia, de hecho) después para que no hayan cambios permanentes.

. Si tienes que crear uno, no te preocupes, ya que puedes borrar su casa (y toda su existencia, de hecho) después para que no hayan cambios permanentes. Una vez hecho esto, usa a tu segundo personaje y corre por el pueblo hasta que veas al aldeano que quiere mudarse, habla con este y te preguntará si debería mudarse. Podrás decirles que esta vez se quede.

Sabrás que el truco ha funcionado cuando vuelvas con tu personaje principal: simplemente camina hasta encontrarlo.

El aldeano te dirá que ha cambiado de opinión y que ya no se piensa mudar porque está feliz en tu isla.

Nintendo Algunos aldeanos de Animal Crossing: New Horizons te pedirán mudarse a tu isla y otros simplemente van a querer irse.

El creador de este método es el usuario de Reddit llamado ‘Deenew‘, así que… ¡gracias por hacer que nuestros queridos aldeanos se quedan con nosotros para siempre!