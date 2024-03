¿Cómo poner Infinite Craft en Español?

Si quieres jugar Infinite Craft en español por la razón que sea, te tenemos a cubierto: aquí tienes lo que necesitas saber.

Existen distintos juegos de navegador, algunos más divertidos que otros. Más allá del éxito de Wordle y sus derivados, ahora explotó Infinite Craft, donde simplemente hay que crear cosas a partir de los elementos básicos.

Pero hay un problema, y es que el juego está en inglés. Así que aquí te explicamos cómo puedes jugar Infinite Craft en español.

¿Cómo jugar Infinite Craft en Español?

Si no entiendes inglés y sientes que no podrás jugar al juego si no está en tu idioma, no te preocupes. Hay distintos métodos para poner Infinite Craft en español tanto en el ordenador como en móvil y aquí te los explicamos.

Con el traductor de Chrome

Este es el más fácil y no implica ninguna descarga. Si utilizas Google Chrome, habrás notado alguna vez que tiene una función de traducción automática. Si no lo has visto, te explicamos paso a paso, primero en el móvil:

Abre el sitio web de Infinite Craft desde Google Chrome Toca los tres puntos verticales en la esquina superior derecha de la pantalla Se desplegará un menú en el que está la opción “Traducir“ Una vez que selecciones la opción, espera que Chrome lo haga y listo.

Para hacerlo en tu PC es aún más fácil:

Entra al juego en Chrome Selecciona los tres puntos verticales en la esquina superior derecha Haz clic en la opción “Traducir” y selecciona “Español“ Y listo, ya puedes jugar Infinite Craft en español

Con un script

Otra opción para poder disfrutar del juego en tu idioma es descargando un script. Hay jugadores que programaron selectores de idiomas que puedes descargar aquí.

Utilizarlo es muy fácil, ya que solo hay que instalarlo. Una vez que lo tengamos, cuando entremos a la web del juego aparecerá un menú desplegable con todos los idiomas disponibles, allí solo hay que seleccionar español y listo.

