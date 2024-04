¿Content Warning está disponible en Steam Deck?

Content Warning es el juego de terror cooperativo perfecto para Steam Deck, especialmente porque no requiere mucho procesamiento gráfico, pero… ¿está disponible? Sigue leyendo.

En Content Warning, los jugadores tendrán que convertirse en la próxima gran estrella de SpookTube mientras arriesgan sus vidas capturando fotos de monstruos tenebrosos.

Gracias a sus bajos requisitos de sistema, este juego cooperativo de supervivencia es el perfecto para disfrutarse en Steam Deck, la consola portatil de Valve, pero… ¿será que este divertido juego indie funciona en esta sin ningún problema?

¿Puedes jugar Content Warning en Steam Deck?

Al momento de escribir este artículo, el juego no ha pasado por el proceso de verificación de Valve. Sin embargo, los jugadores ya confirmaron que funciona a 60FPS en Steam Deck.

Recordemos que este no ha sido lanzado oficialmente, por lo que el cooperativo de Landfall Games no posee controles optimizados. Esto obliga a los jugadores a controlar el menú con el trackpad derecho. También es importante saber que el juego requiere WiFi estable por ser un juego online, así que si no te puedes conectar no vas a poder jugar a Content Warning.

Solo necesitarás 4 GB de espacio para poder instalar el juego y recuerda tener WiFi estable. Si cuentas con el espacio y la conexión necesaria, tienes todo lo que necesitas para poder jugar Content Warning en Steam Deck.

Content Warning es un divertido juego de supervivencia y terror desarrollado por Landfall Games que está llamando mucho la atención debido a sus mecánicas y lo divertido que es. Ya ha sido descargado por muchos, según Steam, ya posee 4,5 millones de descargas, con 200 mil jugadores probándolo. Además, sus reseñas han sido muy positivas.

En el título los jugadores van a tener que enfrentarse a situaciones aterradoras, capturando momentos escalofriantes mientras intentan salir con vida, ¿tendrás lo necesario para ser la estrella absoluta de SpookTube?