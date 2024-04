¿Podemos jugar a Content Warning sin internet?

Content Warning es un juego cooperativo en línea de terror, y si te estás preguntando si lo podemos jugar sin internet te explicamos todo lo que tienes que saber al respecto.

Como ocurrió con Palworld, Content Warning ha comenzado a viralizarse en la industria de los videojuegos por su temática. En él deberemos de capturar imágenes o vídeos de actos paranormales y subirlos a SpookTube.

La temática con el hecho de que durante el primer día de lanzamiento el título sea gratuito ha hecho que explote en redes sociales. Sin embargo, si te gustaría disfrutarlo sin conexión a internet te echamos una mano.

¿Podemos jugar sin internet en Content Warning?

No, Content Warning no puede jugarse sin internet. Tendremos que tener una conexión estable y sin ella no podremos disfrutar del título.

La razón principal es que es un juego cooperativo por lo que deberemos de jugarlo con otros usuarios ya que es la historia principal del juego. No obstante, también tenemos la opción de jugar al título en solitario para tener un verdadero reto. El cómo pasarnos el juego reside en nosotros.

Asimismo, el título nos da una gran cantidad de personalización para nuestro personaje como cambiar la cara y su color. El cómo salgamos en los vídeos que tenemos que hacer virales ya es otra cosa.

A pesar de ello, lo que sigue siendo importante serán todos los sucesos fantasmagóricos y paranormales que vayamos encontrando en nuestras aventuras al “Viejo mundo”. Si eres fácil de asustar ten mucho cuidado con tus expediciones y ten siempre la linterna a mano para saber cuándo te encontrarás con los monstruos.

Con la enorme popularidad que está consiguiendo el título lo más probable es que el juego tenga tirón para rato. No dudes en seguir visitándonos para conocer todos los detalles de Content Warning.