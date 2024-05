¿Cuánta gente juega a XDefiant? Recuento de jugadores (marzo 2024)

XDefiant por fin ha salido de forma oficial y si quieres saber cuántos jugadores tiene el shooter te explicamos todo lo que tienes que saber al respecto.

Tras una larga espera, XDefiant se ha estrenado oficialmente y ha batido récord de jugadores gracias a su jugabilidad inspirada en los shooters clásicos e intentando ser un gran competidor de Call of Duty.

A pesar de algunos errores que nos podemos encontrar, el juego ha ido muy bien en la pretemporada y goza ya de unas cifras bastante impresionantes, pero ¿cuántos jugadores tienen exactamente?

Recuento de jugadores en XDefiant: ¿Cuántas personas juegan?

Según indican los informes de Insider Gaming, XDefiant alcanzó un máximo de 700.000 jugadores simultáneos el 27 de mayo. Del mismo modo, el juego también acumuló 500.000 usuarios simultáneos en las primeras 24 horas tras su lanzamiento el 21 de mayo.

48 horas después del lanzamiento, XDefiant superó los 3 millones de jugadores únicos, y una semana después del lanzamiento, el número de jugadores únicos alcanzó los 7,6 millones y se espera que llegue pronto a los 8 millones.

Todas estas cifras son totales de todas las plataformas en las que está disponible, que incluyen PC, Xbox y PlayStation.

No obstante, al momento de redacción de este artículo Ubisoft aún no ha publicado las estadísticas oficialmente. Asimismo, no hay forma de ver el recuento de jugadores, ya que solo se puede jugar a través del propio cliente de Ubisoft. Esto significa que los rastreadores de terceros no pueden ver los análisis de XDefiant como sí ocurre con otros juegos como Overwatch 2 o GTA Online.

Tendremos que ver en el futuro si tenemos algún estudio por parte de Ubisoft arrojando más luz al respecto.

Hasta entonces no dejes de visitarnos para saber cómo hacerle counter a la habilidad Aracnodrón o bien qué facción es la mejor dentro del shooter de Ubisoft. ¡Te esperamos!