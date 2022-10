Elden Ring podría tener una adaptación live-action

Hermen Hulst de PlayStation Studios dice que la compañía está abierta a “explorar oportunidades” con From Software, como una adaptación live-action de Elden Ring.

PlayStation Studios ha sido muy importante en lo que respecta a llevar franquicias de videojuegos a la pantalla grande. A principios de este año, una película de Uncharted protagonizada por Tom Holland y Mark Wahlberg tuvo una recepción positiva y recaudó más de 400 millones de dólares en todo el mundo.

Además de esto, se ha confirmado que las adaptaciones televisivas de The Last of Us, God of War y Horizon Zero Dawn están en proceso. The Last of Us de HBO incluso se lanzará en algún momento del próximo año.

En una entrevista reciente con Reuters, Hermen Hulst, el jefe de Playstation Studios, habló sobre la posibilidad de que otras franquicias importantes reciban un tratamiento similar. En particular, el megaéxito más reciente del desarrollador FromSoftware, Elden Ring.

Podría haber live-action de Elden Ring

“Las colaboraciones así dependen sobre todo de la desarrolladora”, comenzó Hulst. “Pero tampoco es impensable que desde PlayStation Productions exploremos oportunidades”.

SONY Queda poco para poder ver The Last of Us en HBO

Esta noticia llega después de que el 31 de agosto de 2022 se informara que Sony Interactive Entertainment había comprado acciones en FromSoftware, que también son las mentes detrás de la saga Dark Souls y Bloodborne.

Las adaptaciones de videojuegos, ya sean series de televisión o largometrajes, nunca han sido tan populares. Con personajes como Sonic, Mario, The Witcher y muchas más franquicias de juegos importantes que reciben series y películas, el futuro de las adaptaciones de videojuegos parece más prometedor que nunca.

Dado que Elden Ring ya vendió más de 16,6 millones de copias en su año de debut, una serie de televisión o una adaptación cinematográfica tiene el potencial de ser otro gran éxito para PlayStation Studios.