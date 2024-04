Mineros de datos descubren secreto de Dark Souls en enemigo de Elden Ring

Uno de los enemigos de Elden Ring tiene una conexión secreta con un poderoso jefe del Dark Souls original, ¿quieres saber de quién se trata? ¡sigue leyendo!

Para nadie es un secreto que FromSoftware suele reutilizar elementos de otros títulos a lo Souls como es el caso de Elden Ring. Pero es que si vamos al caso, rellenar el enorme mundo de este título es una tarea realmente extensa.

Sin embargo, varios jugadores probablemente se habrán dado cuenta que los enemigos ‘Asesinos de Augurios‘, que son grandes humanoides con dos espadas, usan ataques muy parecidos a los del Demonio de Aries de Dark Souls, el cual posee una cabeza de cabra y dos espadas que usa mientras salta por el aire para atacar.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Pero esto no es todo, ahora en el canal de YouTube ‘Zullie the Witch‘ se ha hecho otro descubrimiento. Existe una relación entre los Asesinos de Augurios y el Demonio de Aries: el esqueleto para animar a estos enemigos de Elden Ring sigue teniendo la cola del demonio de Dark Souls, a pesar de que el asesino de augurio no la tiene.

Aunque el Asesino de Augurio carece de cola, tiene las mismas animaciones que el Demonio de Aries. También comparten algunas posiciones adicionales, como cuando el famoso enemigo de Elden Ring está sentado.

Como el esqueleto de la animación sólo se puede ver modificando el juego, la conexión entre el el enemigo de Elden Ring y el de Dark Souls sólo la conocen los que rebuscan en los archivos de Elden Ring. Por otra parte, si luchas contra un un Asesino de Augurio verás que usa las mismas animaciones que la del demonio de Dark Souls.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Esto ha sido una movida inteligente por parte de FromSoftware para así poder introducir a más enemigos al juego y no perder tanto tiempo. Lo malo es que la reutilización de elementos a veces es demasiado obvia. Ejemplo de esto son los avatares de Edrtree, que son una copia y pega del demonio de manicomio de Dark Souls.

Es probable que con la llegada del DLC, Shadow of the Erdtree, veamos aún más paralelismos, pero es cuestión de tiempo y todavía es muy pronto para decirlo.