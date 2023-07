¿Habrá PS5 Pro? Rumores, filtraciones y más

Con los rumores sobre una posible PlayStation 5 Pro, repasamos toda la información que hay ahora mismo para que te hagas una mejor idea de lo que Sony podría estar preparando para un nuevo modelo de PS5.

Insider Gaming, famoso por publicar informes y filtraciones, ha respaldado su informe de marzo de que hay una PS5 Pro en camino. Aunque la nueva actualización incluye una frase clave (“… podría cancelarse en cualquier momento…”) para protegerse de que esto se confirme como falso. Pero Sony tiene precedentes en el lanzamiento de consolas Pro a mitad de generación, como demostró con la PS4.

El artículo continúa después del anuncio.

Lanzada como “solución provisional”, la PlayStation 4 Pro introdujo una GPU mejorada para ofrecer mayor compatibilidad con nuevos modos de “rendimiento” en determinados títulos que aumentaban la fidelidad gráfica. Pensada principalmente para llevar los juegos 4K a la consola, la PS4 Pro tuvo cierto éxito en sus cuatro años en el mercado.

Se rumorea que Sony va a seguir una estrategia similar esta vez. En lugar de dejar que el hardware se agote en un periodo de cinco a siete años, estas nuevas consolas provisionales permitirían a Sony y Microsoft introducir hardware más fresco para aquellos que puedan permitírselo.

El artículo continúa después del anuncio.

Recuerda que todo lo escrito aquí es especulativo y, por ahora, sólo debe considerarse un rumor. Así que tómate cualquier noticia que veas sobre la posible consola con un gran grano de sal.

¿Es real la PS5 Pro? ¿Qué es el Proyecto Trinity?

Por el momento, no, la PS5 Pro no es real y no es más que una especulación. Sin embargo, Tom Henderson, la principal fuente de esta noticia, ha acertado anteriormente con algunas filtraciones. Si esto resulta ser cierto o no, tendrá que depender de si tenemos más noticias sobre la consola.

Henderson se ha referido a la PS5 Pro como “Proyecto Trinity” y ha dicho que lleva en desarrollo desde principios de 2022.

El artículo continúa después del anuncio.

Muchas de las expectativas se basan en la última generación de consolas, cuando Microsoft y Sony añadieron la PS4 Pro y la Xbox One X a la lista de hardware disponible. Al igual que las predicciones en torno a la PS5 Slim, muchos rumores se basan en las acciones previas de los fabricantes de hardware.

SONY

¿Cuándo podría lanzarse la PS5 Pro?

La PS5 Pro no es un rumor, ni siquiera está prevista para este año, hay nuevas filtraciones que sugieren que la PS5 Pro llegará a finales de 2024.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Provienen del ya mencionado Tom Henderson, que predijo con exactitud el dispositivo portátil de PlayStation antes del anuncio. Escribiendo para Key to Gaming, Henderson dijo que esperaba que la PS5 Pro se lanzara en noviembre de 2024.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, Sony parece estar preparando una PS5 Slim para los próximos meses.

Potencia y compatibilidad

Se espera que la PS5 Pro sea más potente en cuanto a lo que puede ofrecer gráficamente, pero no dejará a la antigua consola en la cuneta.

Al igual que con la PS4 Pro, esperamos que Sony no divida la base de usuarios de PlayStation en función de la consola que tengan. Todos los juegos llegarán a todas las versiones de la consola que se lancen.

En su filtración sobre la rumoreada fecha de lanzamiento de la consola, Tom Henderson escribió que la potencia sería uno de los principales objetivos del nuevo modelo.

El artículo continúa después del anuncio.

“La PlayStation 5 Pro se centrará en FPS mejorados y constantes a resolución 4K, un nuevo ‘modo de rendimiento’ para resolución 8K y trazado de rayos acelerado”, dijo Henderson.

Estos rumores cobran credibilidad gracias a un tuit del usuario Onion00048, que descubrió una nueva patente de Mark Cerny de PlayStation en 2022.