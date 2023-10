¿Es Lords of the Fallen una secuela o un reinicio?

Con la salida de Lords of the Fallen muchos usuarios se están preguntando si el juego es un reinicio del título o bien una secuela del título de 2014, y esto es todo lo que necesitas saber al respecto.

La primera vez que tuvimos el juego de The Lords of the Fallen fue en 2014 y traía consigo muchos elementos de los famosísimos títulos Soulslike de From Software. No obstante, al jugarlo notabas que traía su propio ritmo.

Y es que el título nos mostraba un intrincado y tenebroso mundo de fantasía que tenía todos los elementos para traernos una secuela. El clímax de la intensa aventura de Harkyn era intrigante, y ofrecía varios finales basados en el despertar de la temible deidad Adyr.

La pregunta que se hacen muchos jugadores del Lords of the Fallen original, o aquellos que están intrigados por el nuevo Soulslike es, ¿es el juego un reinicio del juego o reconocerá el juego de 2014 y será una especie de secuela? Esto es todo lo que necesitas saber al respecto.

¿Es The Lords of the Fallen una secuela?

Lords of the Fallen (2023) está ambientado en el mismo universo que el juego original, lo que lo convierte en una secuela. El juego revela que uno de los finales que teníamos en el juego de 2014 es real y que las decisiones de Harkyn han tenido un impacto en el mundo. De hecho, los acontecimientos del juego original se han convertido en leyenda en Mournstead.

No obstante, y al mismo tiempo, el juego es también un reinicio, que honra al anterior, pero se aventura en un nuevo territorio y una nueva historia. Lords of the Fallen (2023) es también un juego de fantasía sombría, mientras que el original estaba más ambientado en la alta fantasía. Este cambio de tono y dirección ha permitido a un nuevo equipo creativo imprimir su propio sello a la serie y llevarla en una nueva dirección.

Así pues, aunque el juego es una secuela del Lords of the Fallen original, también es un pequeño reinicio y un nuevo comienzo al mismo tiempo.

