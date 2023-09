¿Está disponible Sea of Stars en Xbox Game Pass?

Sea of Stars ha llegado por fin a consolas y PC, pero ¿está el juego disponible para jugar en el Xbox Game Pass? Esto es todo lo que necesitas saber sobre si el título indie está o no en el servicio de streaming de Microsoft.

Tras una larga espera, Sea of Stars de Sabotage Studios por fin ha salido a la venta tanto en consolas como en PC, batiendo todo tipo de récords en esta última plataforma.

Este juego es una aventura JRPG inspirada en grandes clásicos como Chrono Trigger y Breath of Fire. Los jugadores nos metemos en la piel de Valere y Zale, dos jóvenes héroes que pueden controlar el poder del sol y la luna y se embarcan en una gran aventura. Es un JRPG por turnos con elementos de resolución de puzles y un montón de contenido secundario del que podemos disfrutar.

Con tan buenas reseñas y ventas, el público de PC y Xbox se está preguntando si podremos disfrutarlo en el Xbox Game Pass y solo tienes que seguir leyendo para averiguarlo.

¿Está Sea of Stars en Xbox Game Pass?

Sí, Sea of Stars está disponible en Xbox Game Pass. El juego se añadió el día 1 de septiembre al servicio de streaming después de lanzarse el 29 de agosto de 2023.

Esto significa que, si estamos suscritos a Xbox Game Pass, podemos disfrutar gratis del nuevo JRPG indie utilizando el servicio.

No obstante, si eres también jugador de PlayStation también tenemos buenas noticias para ti ya que Sea of Stars también estará disponible a través del servicio de suscripción de PlayStation Plus.

Asimismo, un informe reciente de Kotaku, esto convierte a Sea of Stars en el primer juego que llega a ambos servicios simultáneamente. Esto significa que, si eres más de coleccionar trofeos que de cazar logros puede ser la opción que mejor se adapte a ti.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto.