¿Tiene Sea of Stars multijugador o cooperativo?

Si quieres formar equipo con otros jugadores en Sea of Stars te contamos todo sobre si el título de Sabotage Studios tiene opción de multijugador o cooperativo.

Los juegos de PC durante 2023 están arrasando. Si Baldur’s Gate 3 se está comiendo el panorama actual, Sea of Stars va por el mismo camino desde el camino de los juegos indie. Con tan la impresionante cifra de 100 000 copias vendidas en el día de su lanzamiento, no está pasando de desapercibido.

Con un estilo de juego tan clásico muchos querremos compartir la aventura con amigos y otros jugadores para mejorar la experiencia general. Por ello, te traemos todos los detalles sobre si Sea of Stars tiene multijugador o cooperativo.

El artículo continúa después del anuncio. Ad

El artículo continúa después del anuncio. Ad

Esto es todo lo que tienes que saber.

¿Es Sea of Stars multijugador o cooperativo?

SABOTAGE STUDIO

No, Sea of Stars no incluye modo multijugador ni cooperativo. Sin embargo, los desarrolladores afirmaron que la característica del multijugador y cooperativa se añadiría al juego en algún momento en el futuro a través de la actualización del solo un jugador +.

Como se menciona en la página oficial de Kickstarter del juego, Solo un jugador + nos permite a un segundo jugador entrar y salir del juego. Cuando esta actualización esté disponible, podremos recorrer el mundo juntos y controlar a nuestro propio personaje durante el combate.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio. Ad

El artículo continúa después del anuncio. Ad

Sin embargo, los creadores señalan que no se trata de un modo cooperativo en toda regla, ya que el personaje principal es el único que puede controlar la cámara, entrar y salir de las zonas, o desencadenar eventos importantes.

El modo para Solo un jugador + también incluirá algunos puzles que requerirán la participación de dos jugadores, mientras que una nueva mazmorra de bonificación llamada “Halls of Cooperation” requerirá la ayuda de una segunda persona para poder resolverlo.

Al momento que tengamos más información al respecto actualizaremos la noticia. ¡Estad atentos!

¿Hay fecha de lanzamiento para el modo multijugador cooperativo de Sea of Stars?

SABOTAGE STUDIO

No, los desarrolladores aún no han revelado una fecha de lanzamiento para la actualización multijugador de Sea of Stars. Sin embargo, sí han afirmado que el “equipo empezará a trabajar en la actualización gratuita para un jugador + en cuanto salga el juego”. Dado el éxito general del título, podemos esperar que se lance en algún momento del futuro.

El artículo continúa después del anuncio. Ad