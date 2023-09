Sea of Stars DLC: Throes of the Watchmaker – Todo lo que sabemos

El DLC para Sea of Stars Throes of the Watchmaker está en camino a pesar de que el juego acaba de lanzarse, y esto es todo lo que sabemos hasta el momento.

Tres años después de su lanzamiento en Kickstarter, Sea of Stars ya está disponible. Desde el primer día su lanzamiento fue todo un éxito y ha recibido elogios casi unánimes por parte de la crítica-

A pesar de que el juego tiene una gran cantidad de horas para mantenernos enganchados durante docenas de horas, algunos jugadores ya tienen la vista puesta en lo que vendrá después.

Y es que Sabotage Studio ya está preparando el DLC como confirmaron a través de la campaña de Kickstarter años antes., ¿en qué se centrará exactamente? ¿Y cuándo podremos verlo? Esto es lo que sabemos sobre el contenido descargable Throes of the Watchmaker.

¿Tiene fecha de lanzamiento el DLC de Sea of Stars?

No, el DLC de Sea of Stars no tiene actualmente fecha de lanzamiento, ni una ventana de lanzamiento de cuándo podría lanzarse.

Por el momento, no sabemos nada más allá del hecho de que el DLC de Throes of the Watchmaker está en desarrollo y que ha estado en proyecto durante varios años. La respuesta de cuánto más tendremos que esperar por el DLC es todavía una incógnita.

No obstante, el director del juego, Thierry Boulanger, reveló en una entrevista en agosto de 2023 que el estudio Sabotage está dividido en dos. Una mitad del equipo ya está trabajando en el próximo juego, mientras que la otra mitad sigue trabajando en el DLC de Sea of Stars. Por lo tanto, podría pasar un tiempo antes de que veamos esta nueva expansión hecha realidad.

SABOTAGE STUDIO

¿De qué trata el DLC de Sea of Stars? Detalles de la trama de Throes of the Watchmaker

Como su nombre indica, el contenido descargable Throes of the Watchmaker gira en torno a la propia Relojera. Este personaje fue introducido durante la historia principal de Sea of Stars y cuenta, además, con su propio minijuego dentro del título.

Por lo tanto, sabemos con certeza que la Relojera desempeñará un papel vital en la historia, y tal vez incluso aparezca como un nuevo miembro del grupo durante el viaje. También tenemos un comentario suelto sobre el que especular, ya que los desarrolladores hablaron de un “enigma del relojero”.

Por lo tanto, es probable que el castillo de Clockwork sea el principal objetivo del contenido descargable, pero siempre cabe la posibilidad de que se introduzcan nuevas zonas. Tendremos que esperar para ver adónde nos lleva la aventura.

También sabemos que el contenido descargable seguirá uniendo Sea of Stars con el universo más amplio de Sabotage Studio. Dados sus lazos con The Messenger, parece que los desarrolladores están ansiosos por “proporcionar información adicional sobre la narrativa que abarca todos nuestros juegos“.

SABOTAGE STUDIO

¿De qué tamaño será el DLC Throes of the Watchmaker para Sea of Stars?

Por el momento, no se conoce el alcance exacto del contenido descargable de Sea of Stars. Aunque se ha descrito como una aventura secundaria en toda regla, lo que significa que podría ser una campaña bastante larga.

Actualizaremos la noticia una vez tengamos toda la información.