¿Está Geralt de Rivia en The Witcher 4?

The Witcher 4 sigue rodeado de un montón de misterios, pero uno de ellos ya se ha resuelto. Ya sabemos si Geralt regresará o no.

The Witcher 4 podría ser uno de los RPG más esperados de todos los tiempos gracias al increíble éxito de su predecesor. The Witcher 3 fue el gran éxito de la franquicia, que se hizo popular y dio lugar a una adaptación de Netflix y a un spin-off.

Aunque todavía no hay detalles concretos sobre The Witcher 4, como la fecha de lanzamiento o la historia, sabemos que casi la mitad del equipo de desarrollo de CD Projekt RED está trabajando en él. También sabemos que será el comienzo de una trilogía completamente nueva ambientada en el extenso universo del juego.

Por este motivo, CD Projekt RED ha revelado que Geralt of Rivia no será el protagonista del juego. Entonces, ¿estará Geralt en The Witcher 4? El actor de doblaje Doug Cockle ha revelado la respuesta.

¿Estará Geralt de Rivia en The Witcher 4?

Sí, Geralt aparecerá en The Witcher 4 de alguna manera, según el actor de doblaje del personaje, Doug Cockle. En un vídeo en el canal Fall Damage, Cockle confirmó su aparición en The Witcher 4.

“Witcher 4 ha sido anunciado. No puedo decir mucho al respecto. Lo que sabemos es que Geralt formará parte del juego”, reveló Cockle. “Simplemente no sabemos cuánto, y el juego no se centrará en Geralt. Así que esta vez no se trata de él”.

Aunque la noticia de que The Witcher 4 no se centrará en Geralt como principal antagonista no es nueva, su aparición en el juego ha estado en entredicho. El productor ejecutivo John Mamais dijo anteriormente a Polygon que Geralt podría aparecer potencialmente en futuras entregas de la franquicia. “Sólo tenemos que hablar de ello y averiguar qué vamos a hacer a continuación”, declaró.

¿Quién será el protagonista de The Witcher 4?

Como explicó Cockle, quién ocupará el lugar de Geralt en The Witcher 4 aún no está claro. Sin embargo, hay bastantes especulaciones sobre el tema.

Los fans más veteranos de los juegos están casi seguros de que Ciri tomará el timón. Es muy posible, siempre y cuando CD Projekt RED esté dispuesto a canonizar un final concreto de The Witcher 3. También es posible que haya que modificarlo ligeramente.

También hay que tener en cuenta que el material promocional ha mostrado un amuleto de lince que podría aludir a la secreta Escuela del Gato. También es posible que el protagonista de The Witcher 4 sea alguien totalmente nuevo que provenga de esa secta en particular.