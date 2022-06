F1 22: Fecha de lanzamiento, pilotos, plataformas, modos y crossplay

Load More

Por si su disponibilidad no fuera suficiente, los fans de la serie estarán encantados de saber que F1 22 contará con crossplay en una primicia para la serie.

Sea cual sea la plataforma en la que te encuentres, F1 22 debería satisfacerte bastante bien, ya que el juego estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam, Origin y Epic Store. Obviamente, su rendimiento variará de una plataforma a otra, pero en cualquier caso, tendrá un buen lanzamiento.

F1 22 aterrizará con un ejército de modos de juego a los que los jugadores podrán dedicarse, incluyendo el regreso del Modo Carrera y Mi Equipo. También se ha introducido F1 Life, que no es exactamente un modo de juego convencional, pero que permite a los jugadores ser extravagantes y vivir su mejor estilo de vida en la F1.

Como el mundo de la F1 y sus normas y reglamentos están en constante cambio, F1 22 ha actualizado su contenido para reflejarlo. No sólo eso, sino que los nuevos modos y los retoques al formato principal seguro que harán que los jugadores vuelvan a por más, así que esto es lo que sabemos de F1 22.

by Francisco García