¿F1 24 llegará al Game Pass de Xbox?

Falta muy poco para que F1 24 sea lanzado, por eso muchos jugadores están curiosos de si el juego de carreras llegará al Game Pass de Xbox. Conoce los detalles acá.

El Game Pass de Xbox es un servicio de juegos increíble que permite a los jugadores tener una amplia cartera de juegos que pueden disfrutar por una cuota mensual.

Algunos grandes títulos llegan a Game Pass el primer día. Por lo tanto, no es descabellado suponer que F1 24 recibirá el mismo trato. Sin embargo, no es un juego first-party, ya que EA posee los derechos y no Microsoft. Entonces… ¿lo veremos en este servicio?

¿Veremos F1 24 en el Game Pass de Xbox?

F1 24 no estará en Xbox Game Pass durante su lanzamiento. Ni EA ni Xbox han mencionado algo sobre esto. Era de esperar, ya que los juegos publicados por Electronic Arts rara vez llegan a Game Pass al ser estrenados.

Sin embargo, es casi seguro que F1 24 estará disponible en el servicio de suscripción de Microsoft en algun momento. Todas las entregas de la serie de Fórmula 1 desde F1 2018 han aparecido en la amplia biblioteca de Game Pass en un momento u otro.

Basándonos en títulos anteriores, es probable que F1 24 esté disponible en Xbox Game Pass a principios de 2025. Aunque no es oficial, la posibilidad es alta, dado que F1 2021, F1 22 y F1 23 se añadieron a Game Pass entre enero y marzo tras su lanzamiento.

Es importante notar que, como parte de EA Play, F1 24 probablemente será exclusivo de Xbox Game Pass Ultimate. Este servicio premium cuesta 16.99 euros al mes, más que la versión estándar, pero ofrece acceso a una biblioteca mucho más amplia de juegos, así como a cualquier DLC y expansiones relevantes.

De todas formas vamos a actualizar este artículo en cuanto sepamos más información y tengamos la fecha concreta.

