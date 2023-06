F1 23 análisis: Las carreras nunca han sido tan buenas

F1 23 llega como la última entrega de la serie anual de Fórmula 1 de Codemasters. A pesar de sus altibajos, F1 se ha consolidado como uno de los mejores juegos de carreras del mercado. Sin embargo, la entrega del año pasado decepcionó a muchos aficionados, que se preguntaban si F1 23 ofrecería un retorno a la forma.

F1 22 fue la primera entrega de la serie F1 que experimentó una revisión radical de su diseño tras la adquisición de Codemasters por parte de EA. Con la llegada de F1 Life y la posibilidad de conducir supercoches, el juego dejó de centrarse en la experiencia de carreras y se centró más en atraer a los aficionados ocasionales.

A lo largo de la vida de 22, se hizo cada vez más obvio que los problemas con la IA, el modelo de manejo y el código de red se habían descuidado en favor de asegurarse de que los jugadores pudieran conducir supercoches en un juego que se suponía que era sobre Fórmula 1.

Afortunadamente, Codemasters ha aprendido la lección. Esta vez, la experiencia de carreras ha sido el punto central, lo que da a F1 23 el potencial para ser la entrega más potente en años. Aunque eso dependerá de lo que más te importe a ti, ya que algunos modos de juego se llevarán la peor parte.

F1 23 – Detalles clave

Precio: 69.99€

Desarrollador: Codemasters

Fecha de lanzamiento: 16 de junio de 2023

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

F1 23 – Tráiler

Las carreras en su máxima expresión

Con diferencia, la mayor innovación y razón para comprar F1 23 son sus asombrosas mejoras en las carreras en sí. Más concretamente, la conducción y el comportamiento de los coches de Fórmula 1 en una amplia gama de condiciones. Especialmente en un mando, donde los jugadores tienen menos precisión que con una configuración de volante dedicada.

A pesar de que los coches de F1 son conocidos por su ridícula cantidad de carga aerodinámica y su endiablada velocidad en las curvas, F1 22 ha hecho que sus coches sean extrañamente propensos al sobreviraje. Un modelo de conducción desafiante es una cosa, pero lo que obtuvimos no era satisfactorio y no representaba fielmente lo que son los coches de F1.

F1 23 ha renovado por completo la conducción y los coches resultan mucho más agradables. La mayor mejora es la mayor tracción a la salida de las curvas. No solo es más satisfactorio atacar una curva con agresividad en F1 23, sino que también es más consistente gracias a la sensación de estabilidad de los coches.

Sin embargo, eso no quiere decir que puedas ser temerario y salir a toda pastilla de cada curva con las asistencias desactivadas. Sigue habiendo una gran diferencia de habilidad, pero ahora los mejores pilotos se definirán más por su habilidad en carrera que por su capacidad para no hacer trompos sin motivo aparente.

La IA superior también ayuda a mejorar la experiencia en pista. A diferencia de F1 22, la IA ya no hace trampas al tener el doble de tracción que tú en las curvas lentas y una velocidad inexplicable en línea recta. Tu coche por fin está a la altura del suyo, lo que hace que la habilidad vuelva a ser el factor principal para llegar a la meta.

Codemasters

Adiós a F1 Life, hola a F1 World

F1 World sustituye a F1 Life, ofreciendo una visión diferente de lo que puede ser un juego de carreras. Este nuevo modo de juego permite a los jugadores mejorar sus propios coches completando varios eventos, series e incluso desarrollando nuevas piezas.

Lo que lo diferencia de modos existentes como Mi equipo es que la escala de dificultad gira en torno a un sistema de niveles de potencia llamado Nivel técnico. A las piezas del coche se les asignan diferentes niveles técnicos y tu nivel técnico general determina la dificultad de cada prueba. Entrar en un evento de Nivel Técnico 100 con 150 será extremadamente fácil, mientras que hacer lo mismo en un evento de 200 puede suponer todo un reto.

Las piezas obtenidas tendrán características y bonificaciones aleatorias: algunas mejorarán la carga aerodinámica, otras aumentarán la eficiencia del ERS en determinados casos y otras potenciarán la potencia del motor. Se preferirán diferentes piezas en diferentes circuitos, dando prioridad a la carga aerodinámica en circuitos revirados como Hungaroring y a la potencia en circuitos rápidos como Jeddah.

Curiosamente, esto crea un incentivo para hacer builds y farmear para conseguir las mejores tiradas, casi como el modelo de progresión visto en shooters de looteo como Destiny. Es una idea interesante que ofrece algo nuevo, diferente a todo lo que he visto en la serie F1 e incluso en el género de las carreras en general.

Sin embargo, es mejor no esperar demasiado, ya que el contenido de apoyo deja bastante que desear. A diferencia de Destiny, donde hay un objetivo final que alcanzar al completar las incursiones, F1 23 no ofrece nada comparable. Además, la complejidad de los coches no es demasiado profunda, ya que puedes hacer que tu coche sea más rápido o que tenga más carga aerodinámica, algo que ya era posible con los reglajes.

A pesar de sus defectos, aprecio lo que Codemasters ha intentado hacer con F1 World. No es una respuesta perfecta que interese a todo el mundo, pero es una idea intrigante con mucho potencial. Como mínimo, es una forma mucho mejor de atraer a los aficionados ocasionales que añadir perezosamente unos cuantos supercoches.

Codemasters

Konnersport sube de nivel

Braking Point, el modo historia de F1 regresa en F1 23 continuando donde lo dejó la campaña de F1 21. En esta ocasión, Aiden Jackson y Devon Butler son compañeros de equipo en Konnersport Racing, un equipo ficticio financiado por el padre de Butler y dirigido por Andero Konner.

La historia abarca las temporadas 2022 y 2023, siguiendo el problemático comienzo de Konnersport y su eventual cambio de fortuna. No querrás perderte la historia y sus numerosos giros.

En cuanto a historias centradas en el deporte, Braking Point 2 es probablemente la mejor que existe. Su narrativa inspirada en Drive to Survive mantiene la emoción y tiene la duración justa para no aburrir. La rejugabilidad es nula, pero eso está bien en una historia lineal tan bien estructurada. Al fin y al cabo, no todas las campañas tienen que ser una superproducción de 40 horas.

Me gusta especialmente lo sólida que es la narrativa. Es cierto que exagera ciertos aspectos de la gestión de un equipo de F1 en aras del drama, pero la forma en que los personajes se enfrentan y las historias individuales son realistas. No hay ningún gran argumento que arruine la inmersión de Konnersport en un auténtico equipo de F1 que intenta averiguar cómo sobrevivir en una industria tan implacable.

La maldición del lanzamiento anual

Cuando se lanza un juego nuevo cada año, los desarrolladores no tienen mucho tiempo para implementar nuevas ideas e innovar en las ya existentes. Con la necesaria revisión de la física de conducción y la implementación de un nuevo modo de juego, algo tenía que pasar.

El coste de estas adiciones es que el modo carrera permanece prácticamente intacto, aparte de algunas pequeñas mejoras en la calidad de vida. Esto se aplica a Mi equipo, a la carrera de piloto para un jugador y a la carrera cooperativa.

Para resumir las diferencias: Se han añadido un puñado de nuevas escenas para mejorar la inmersión, se han actualizado los equipos para reflejar mejor su rendimiento e instalaciones en el mundo real y se han reequilibrado las finanzas para ofrecer una experiencia más realista.

Lamentablemente, las funciones de apoyo, como los programas de entrenamientos, siguen sin funcionar. El programa de entrenamientos de clasificación Pace puso mi ritmo a más de dos segundos de todos los coches de la parrilla. Sin embargo, cuando terminé la clasificación con el mismo tiempo, fue suficiente para llegar a la Q3 y terminar entre los seis primeros el día de la carrera. Este problema se conoce desde hace años y F1 23 no hace ningún esfuerzo por solucionarlo.

A decir verdad, los que estén pensando en F1 23 por su modo carrera es mejor que esperen al próximo F1 Manager 2023. Todo se reduce a si eres feliz jugando el mismo modo con una física de conducción mejorada y una lista actualizada de equipos.

Codemasters

Una belleza para la vista

Como era de esperar, F1 23 es un magnífico juego de carreras con algunos de los mejores modelos de coches y entornos del género. La mayor parte del tiempo no tendrás la oportunidad de apreciar realmente los efectos visuales con lo rápidas que son las carreras, pero los momentos en los que puedes mirar a tu alrededor y asimilarlo todo son una auténtica delicia.

Su aspecto visual no es necesariamente una gran mejora con respecto a F1 22, pero eso nunca fue una crítica a su predecesor. Unas ligeras mejoras en un juego ya de por sí bello deberían ser más que suficientes para satisfacer a los aficionados que valoran los gráficos.

Un área que ha visto revisiones más sustanciales son los menús. El nuevo menú es sencillo, intuitivo y fácil de navegar. Mejorar los menús puede no parecer gran cosa para algunos, pero es una de las pocas características de F1 23 con las que interactuarás cada vez que juegues. Hacerlo bien es importante y es algo que demasiados juegos complican en exceso.

Veredicto

F1 23 es un título sólido que repara gran parte del daño causado por su predecesor. Las innovaciones en las carreras en pista son lo bastante significativas como para que los fans de la franquicia justifiquen el precio sólo por eso. Especialmente aquellos que pasan la mayor parte de sus horas jugando con amigos o en ligas competitivas.

Para los jugadores ocasionales, la llegada de F1 World y el regreso de Braking Point deberían ofrecer suficiente entretenimiento. Sin embargo, el olvido total de Mi equipo y de la carrera cooperativa es difícil de ignorar y para algunos será un factor decisivo.