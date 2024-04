No Rest for the Wicked: mejores estadísticas para subir de nivel

Las estadísticas juegan un rol fundamental en los personajes de No Rest for the Wicked, por eso es importante que las uses sabiamente. Acá te presentamos a los que tienes que subir de nivel para que puedas sobrevivir.

Si quieres dar lo mejor de ti y quieres conquistar las batallas y enfrentarte a todos los malvados que te encontrarás en el juego No Rest for the Wicked, entonces debes prestar mucha atención a las estadísticas de tus personajes, además de tus armas y equipo, claro.

Para maximizar tu poder, es vital que sepas qué debes subir de nivel primero y qué otorga cada estadística a tu personaje. Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

¿Cómo funcionan las estadísticas en No Rest for the Wicked?

Curiosamente, las estadísticas de No Rest for the Wicked son un poco más singulares que las de Baldur’s Gate 3 u otros juegos con muchas estadísticas. Para ayudarte, aquí tienes una breve descripción de todas las estadísticas del juego:

ESTADÍSICA EFECTO Salud Te mantendrá con vida y aumentará tus puntos de golpe máximos Resistencia Se utiliza para atacar, esquivar y bloquear en casi todos los escenarios de combate. Fuerza Aumentará tu daño al usar un arma basada en Fuerza. Destreza Aumenta tu daño al empuñar un arma basada en Destreza. Inteligencia Aumentará tu daño al usar un arma basada en inteligencia. Fe Agrega daño a tus armas basadas en la fe. Foco Te otorga más ataques de Runas si tu arma tiene una. Cada punto contribuye a más barras de enfoque. Carga de Equipo Aumenta el peso de transporte antes de verse sobrecargado. Cada punto suma 10 a tu peso de transporte.

Mejores estadísticas para subir de nivel primero en No Rest for the Wicked

Las mejores estadísticas dependerán de la construcción y diseño que quieras usar, pero hay algunas en las que debes enfocarte. La Salud y la Resistencia deberían ser tu primera opción. Después de todo, la Salud te mantiene vivo y la Resistencia te permite atacar, bloquear y esquivar.

Después de haber invertido algunos puntos en Salud y Resistencia, querrás poner algunos puntos en Enfoque, para permitir que tus ataques de Runa eliminen a un enemigo.

Vamos a repasar por el orden que más te conviene:

1. Salud

La Salud es la estadística más importante en No Rest for the Wicked. Controla tu salud máxima y será la razón principal por la que permanecerás con vida durante los combates que pueden ser bastante difíciles. Es especialmente vital mientras dominas las mecánicas de esquivar y parar.

Además, al principio del juego, es poco probable que encuentres un arma en la que realmente quieras invertir, lo que hace que atributos como Destreza, Inteligencia y otros se sientan bastante redundantes.

2. Resistencia

De manera parecida a la Salud, utilizarás muchísimo más la Resistencia que la mayoría de las otras estadísticas al comienzo del juego. La Resistencia es esencialmente lo que te permite atacar, esquivar, rodar y prácticamente hacer todo en una batalla, convirtiéndola en tan importante como la Salud.

Sin embargo, no es tan crucial como la Salud, ya que puedes adaptar tu estilo de combate para compensar una Resistencia más baja, mientras que no puedes resistir más golpes sin una Salud más alta.

3. Foco

MOON STUDIOS Si las inviertes bien, las runas añaden un grandioso poder a tus ataques en No Rest for the Wicked.

Si logras conseguir un arma con poderes de Runa, entonces el Enfoque debería ser lo siguiente que busques mejorar. Te dará más poder, impondrá algunos golpes mortales al enemigo y aumentará tu poder en general.

Con la Salud adicional para la supervivencia, la Resistencia para la protección y el Enfoque para el daño, estarás creando un personaje perfectamente equilibrado para el inicio del juego.

4. Carga de equipo

Conforme avances en las etapas iniciales de No Rest for the Wicked, es probable que encuentres una amplia variedad de recursos, desde alimentos hasta armas y equipo, y todo lo que haya en medio. Por lo tanto, resulta beneficioso aumentar tu capacidad de equipamiento para evitar sobrecargar a tu personaje.

Aunque esta estadística no es tan crucial como algunas otras, es importante tenerla en cuenta, especialmente si disfrutas coleccionando objetos en juegos como este.

5. Atributo principal de tu arma

El atributo principal de tu arma, ya sea Fuerza, Destreza, Inteligencia o Fe, debería ser una de las últimas cosas en las que te enfoques al comenzar el juego. Estos atributos básicamente te otorgarán más potencia en tus ataques.

Es probable que no encuentres un arma que realmente te guste hasta más adelante en el juego. Por lo tanto, es probable que el atributo principal de tu arma cambie con regularidad, lo que significa que si inviertes mucho en uno, podrías haber desperdiciado esos puntos en un atributo poco útil.

Naturalmente, la prioridad de atributos en No Rest For the Wicked depende de tu estilo de juego, pero seguir este enfoque puede aumentar tu capacidad de sobrevivir y te permite experimentar con diferentes armas.

¡Y esto es todo lo que debes conocer!