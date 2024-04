Cómo usar el viaje rápido en No Rest for the Wicked

El mundo de No Rest for the Wicked es bastante extenso, afortunadamente el juego posee la mecánica del viaje rápido para aliviar la molestia de teenr que ir a pie de lugar en lugar, sin embargo, esto puede ser algo confuso. Acá te diremos cómo usarlo.

La mayoría de los RPG cuentan con algún tipo de viaje rápido. Después de todo, es importante dar al jugador la oportunidad de explorar el mapa con facilidad, ya que no muchos quieren viajar a lo largo de un camino durante horas seguidas.

Cuando se trata de No Rest for the Wicked, el viaje rápido puede resultar un poco confuso. Acá te explicamos cómo desbloquearlo, cómo usar la función y todo lo que necesitas saber sobre sus condiciones.

¿Cómo desbloquear el viaje rápido en No Rest for the Wicked?

Para viajar rápido en No Rest for the Wicked, todo lo que necesitas hacer es dirigirte al Susurro y seleccionar la opción de viaje rápido, lo que hace que tu viaje sea extremadamente sencillo.

Una vez que hayas desbloqueado el viaje rápido, podrás moverte por el mapa un poco fácilmente, aunque existen algunas condiciones inusuales, que se detallan a continuación.

¿Cómo funciona el viaje rápido?

Aunque activar el viaje rápido es sencillo en No Rest for the Wicked, sus condiciones pueden convertirlo en una opción mucho más estratégica en comparación con otros juegos de rol similares.

Básicamente, solo tienes dos puntos de viaje rápido: Sacramento y el Susurro que hayas desbloqueado recientemente. Entonces, si te encuentras en Sacramento, te llevará al último Susurro desbloqueado, y si estás en el Susurro más reciente, te trasladará a Sacramento.

Una vez que hayas hecho esto, dirígete a Sacramento y verás un pequeño mensaje explicando que se ha desbloqueado el viaje rápido. Luego, dirígete al lado este de la ciudad y busca el Punto del Susurro (tendriles de luz azul). Una vez que lo encuentres, simplemente interactúa con el Susurro y desbloquea el viaje rápido.

MOON STUDIOS Así se ve el viaje rápido en No rest for the Wicked.

Es importante ser cauteloso al desbloquear ciertos Susurros, especialmente si planeas regresar a una ubicación anterior. No obstante, siempre tienes la opción de explorar caminando, ya que no es imposible moverse sin usar el teletransporte, pero obviamente esto te llevará un tiempo, aunque en los caminos del juego siempre hay sorpresas interesantes.