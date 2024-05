Cómo conseguir el Echo Starter Pack en Wuthering Waves

Wuthering Waves por fin se ha lanzado en todo el mundo y para celebrarlo el equipo ha sacado el Echo Starter Pack, y si quieres saber cómo lo puedes conseguir te echamos una mano.

Tras un largo periodo de pruebas beta y mucha expectación, Wuthering Waves por fin se ha lanzado. Y es que el título gacha tiene una gran lista de personajes y banners para que podamos disfrutar hasta del último detalle del juego.

No obstante, el farmeo sigue siendo una mecánica clave en Wuthering Waves y por ello, los desarrolladores han añadido el Echo Starter Pack, un paquete gratis de inicio en el juego. Te explicamos cómo reclamarlo. Sigue leyendo.

Wuthering Waves: Cómo conseguir el Echo Starter Pack gratis

Para conseguir gratis el Starter Pack Eco gratis en Wuthering Waves, todo lo que tenemos que hacer es conseguir el juego a través de la tienda de Epic Games Store.

Podemos seguir jugando al juego en otras plataformas o descargar el cliente desde el sitio web oficial en PC, pero tendremos que añadir el juego de Wuthering Waves a nuestra biblioteca para conseguir el paquete.

En la página de preguntas frecuentes, Epic Games explica que enviará “un enlace de canjeo por correo electrónico a partir del 22 de mayo de 2024, con la dirección de correo electrónico vinculada a la cuenta de Epic Games”.

Al ser por vinculación puede que tarde entre 1 o 2 días en que nos llegue el paquete. En caso de que pasen más días y no nos llegue nada no dudes en ponerte en contacto con el soporte de Epic. Asimismo, no te olvides de comprobar la carpeta de correo no deseado por si acaso.

Al momento de escribir estas líneas, Kuro Games aún no ha confirmado qué incluye el Echo Starter Pack, pero actualizaremos la noticia en cuanto tengamos más información. ¡Estad atentos!

¿Qué son los Ecos en Wuthering Waves?

Los Ecos son objetos que podemos equipar en nuestros personajes en Wuthering Waves para conseguir mejoras en las estadísticas, potenciadores o incluso habilidades adicionales. Es decir, funcionan como los artefactos de Genshin Impact o las reliquias de Honkai Star Rail.

Asimismo, los Ecos tienen diferentes rarezas que determinan su coste. Este irá aumentando a medida que lo vayamos mejorando. Por esa limitación no podremos equipar el Eco que queramos si superamos el límite.

Por otra parte, los Efectos Sonata son bonificaciones que se activan cuando equipamos 2 Ecos del mismo set. Por otro lado, para subir de nivel los Ecos, tendremos que gastar materiales específicos. Esto se llama “tuneo” en Wuthering Waves, y podemos desbloquear subestados para los Ecos.

Al momento de su lanzamiento, hay un total de 52 Ecos, pero lo más seguro es que los desarrolladores añadan más con las próximas actualizaciones.

Fecha de finalización del Echo Starter Pack en Wuthering Waves

El paquete de Echo Starter Pack en Wuthering Waves estará disponible hasta el 23 de junio de 2024 a las 17:59 horas (peninsular española).

Te recomendamos que lo reclames lo antes posible para que no se te pase la fecha.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto No dejes de visitarnos para saber si el juego tiene sus propios códigos o si podemos jugar con mando al nuevo gacha.