Hell is Us: tráiler, detalles del juego y escenario

Hell is Us es un juego de acción y aventuras traído por Rogue Factor, y para que no te pierdas nada sobre él recogemos toda la información hasta el momento.

Hell is Us se nos describe como un juego de acción y aventura similar a los Souls ambientado en un país en medio de una guerra civil. Los jugadores del juego controlaremos a un protagonista todavía sin nombre. Con él lucharemos contra las criaturas que han aparecido después de un evento misterioso conocido como “la Calamidad”.

A pesar de que el tráiler no nos ha mostrado ningún tipo de gameplay sí que nos ha dado una idea del tono y del estilo que tendrá el nuevo juego. Esto es todo lo que sabemos sobre el juego hasta ahora.

Rogue Factor

Fecha de lanzamiento de Hell is Us

Al momento de redactar esta noticia, Hell is Us no tiene una fecha de lanzamiento. Actualizaremos en el momento que lo confirmen.

¿En qué plataformas estará disponible?

El juego se lanzará en PC, PS5 y Xbox Series X|S. De momento se desconoce si habrá algún tipo de portabilidad a la generación pasada.

Tráiler de Hell is Us

El tráiler puede encontrarse en el Twitter oficial del videojuego.

“Explora el lado oscuro de la naturaleza humana mientras te enfrentas a una calamidad misteriosa en Hell is Us, un juego de aventuras y acción desarrollada por The Rogue Factor”.

Del mismo modo, la cuenta oficial nos ha enseñado el proceso creativo y la temática del juego.

Jugabilidad y ambientación

En el monólogo del tráiler, el protagonista revela que ha superado una variedad de emociones como el miedo y la ira. Ahora simplemente anhela “el éxtasis de la venganza”. Luego se puede ver al personaje ejecutando fríamente a alguien que se puede asumir que ha daño a alguien a quien quería el protagonista.

Tras ello, vemos al personaje usando un dron para inspeccionar una fosa común de extrañas criaturas ates de aventurarse hacia ellas. Estas podrían ser las criaturas a las que nos enfrentemos.

Como el juego se ha descrito como una aventura de acción, puede ser que el juego cuente con disparos y movimientos.

Igualmente, parece que el juego estará en tercera persona debido a la forma en la que la cámara gira detrás del protagonista al final del tráiler.