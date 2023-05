Insomniac habla del modo cooperativo en Spider-Man 2

La desarrolladora Insomniac ha confirmado que Spider-Man 2 solo tendrá el modo un jugador dejando atrás el cooperativo en esta esperadísima secuela.

2023 está siendo un gran año y uno de los más importantes para los lanzamientos de videojuegos. De lo que llevamos de año ya han visto la luz juegos como Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor o el esperadísimo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Sin embargo, todavía quedan algunos títulos por salir al mercado, y uno que está generando mucha expectación es el de Spider-Man 2. Desarrollado por Insomniac Games, la secuela servirá como continuación del aclamado título de 2018.

El juego se ganó desde su lanzamiento a toda la comunidad de Spider-Man, así como los jugadores que simplemente querían disfrutar del hombre araña. Lo mejor fue su gameplay por el que nos podíamos mover por Nueva York simplemente deslizándonos con las telarañas.

Con el lanzamiento de Spider-Man 2 previstopara 2023, los fans se han preguntado si el nuevo título incluirá un modo cooperativo para que podamos jugar con amigos mientras uno es Peter Parker y otro Miles Morales. Y aunque esta posible característica ha sido un tema de conversación durante muchos meses, parece que Insomniac ha cerrado la discusión para siempre.

Insomniac confirma que Spider-Man 2 no será un juego cooperativo

En Twitter, un usuario preguntó a los desarrolladores si el juego incluirá un modo cooperativo. Insomniac respondió diciendo simplemente: “No. Es una aventura épica para un solo jugador”.

Aunque el tuit puede ser cierto, siempre existe la posibilidad de que el equipo de desarrollo simplemente quiera ocultar que el modo cooperativo es una característica dentro del juego. Sin embargo, a la vista de este tuit, cabe suponer que, de momento, los jugadores solo podremos disfrutar del esperadísimo título en solitario.

En el caso de que cambiase alguna de las características os lo anunciaríamos al instante.