Cómo conseguir la Lanza zora y el Tridente ceremonial en Zelda: Tears of the Kingdom

¿Quieres saber dónde y cómo conseguir la Lanza Zora y el Tridente ceremonial en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Pues no busques más, ya que te contamos todo lo que necesitas saber en un abrir y cerrar de ojos.

Tanto la Lanza zora como el Tridente ceremonial son armas muy potentes y bastante útiles dentro de Zelda: Tears of the Kingdom. Además de tener una estética bastante bonita, el daño que hacen al mojarse es bastante alto lo que las convierte en las armas idóneas para los entornos húmedos.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, encontrar estas poderosas armas de asta puede ser bastante complicado, sobre todo si no sabes por dónde tenemos que empezar a buscar. Esto es todo lo que tienes que saber para conseguir la Lanza zora y mejorarla al tridente ceremonial.

Localización de la Lanza zora en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

Hay varias formas de conseguir la Lanza zora en Zelda: Tears of the Kingdom y son las siguientes:

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Al oeste del Estanque Ralis: nos vamos al acantilado situado al oeste del Estanque Ralis. Las coordenadas exactas para llegar a este cofre son 2840, 0194, 0169.

Mipha Amiibo: escaneamos el Amiibo de Mipha que puede darnos la oportunidad de desbloquear una lanza zora. Es posible que tengamos que escanearlo varias veces, ya que no siempre es un drop garantizado.

Cueva del bosque de Tabahl: matar enemigos que tengan lanzas zora es el mejor método ya que podremos conseguir tantas como queramos.

Misión secundaria Cubierto de fango: esta misión se activará si hablamos con el soldado que se encuentra al lado de la atalaya de la Meseta de Zorana. Al lanzar una gelatina de chuhu al soldado o bien cualquier cosa que sea de agua completaremos la misión.

Cómo conseguir el Tridente ceremonial en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

Asimismo, para poder conseguir el Tridente ceremonial en Zelda: Tears of the Kingdom deberemos de hacer lo siguiente:

Despejamos el templo del agua y restauramos el dominio de zora Hablamos con Dagio y le preguntamos por el tridente. Este nos pedirá una lanza zora, 5 pedernales y 3 diamantes Cuando tengamos todos los objetos deberemos de volver con él para que nos lo forje. Para cada tridente que nos forje deberemos de reunir nuevamente los materiales.



Dónde encontrar diamantes en Zelda: Tears of the Kingdom

Aunque podemos encontrar diamantes escondidos por todo Hyrule, su índice de aparición es muy bajo. Por ello, el método más fácil es comprárselos a Gonguron, que se encuentra en el centro de Ciudad Goron. Gonguron nos venderá tres Diamantes al día por 1 000 rupias cada uno.