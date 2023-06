Una película de The Legend of Zelda podría estar en camino de la mano de Universal

Un nuevo informe afirma que Universal está cerrando un gran acuerdo con Nintendo para hacer una película sobre The Legend of Zelda.

Una película de La Leyenda de Zelda podría ser el próximo gran proyecto de Universal e Illumination tras el éxito de La Película de Super Mario Bros.

El informe procede de Jeff Sneider, que afirma que el acuerdo es “casi oficial” y que va a costar bastante dinero a la empresa.

Sneider afirma que esto se debe al éxito de Mario, que ha ganado miles de millones en todo el mundo desde su estreno.

El artículo continúa después del anuncio.

Se está preparando una película de Zelda

Una película de Zelda ha sido durante mucho tiempo un gran punto de discordia para los fans a lo largo de los años, ya que a muchos les preocupaba que ningún estudio pudiera hacer bien el juego.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Dicho esto, los creadores de Zelda: Tears of the Kingdom han manifestado su deseo de ver una película en el universo de Hyrule.

NINTENDO

El productor de Tears of the Kingdom, Eiji Aonuma, y el director, Hidemaro Fujibayashi, afirmaron que estarían “interesados” en que se llevara a cabo.

“Tengo que decir que estoy interesado. Por supuesto. Pero no es sólo que yo esté interesado en algo lo que hace que las cosas sucedan, por desgracia”, dijo Aonuma.

El artículo continúa después del anuncio.

Tendremos que ver qué nos depara el futuro. La única pregunta es, después del reparto estelar de Mario, ¿quién acabará siendo la voz de Link? Recordemos que aunque en los videojuegos propios de Nintendo, Link no es muy parlanchín que digamos, sí hay títulos (y hasta dibujos animados) en los que sí ha hablado. Claro que todos sabemos que no se habla de lo que se hizo con The Legend of Zelda en Philips CD-I.