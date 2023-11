Jugador de Spider-Man 2 sufre gracioso daño de caída

No todos los días las palabras coinciden con las acciones y un jugador de Marvel’s Spider-Man 2 ha conseguido captar un momento exacto en el que el diálogo de Miles Morales se alineaba con un accidente inmediato.

El daño por caída es una cosa que llega en los momentos más inesperados y en este caso, no fue tan diferente para un jugador de Spider-Man 2.

Resulta que el jugador estaba usando a Miles Morales, y mientras se daba un chapuzón, el ahora protagonista sufrió un inesperado pero gracioso accidente.

Toda la comunidad reaccionó de diferentes maneras a este clip. Algunos se imaginaban qué habría pasado si esto hubiera ocurrido en la vida real, otros lo relacionaban con las películas. En fin, esto es lo que dijo la comunidad.

El gracioso daño de caída de jugador en Spider-Man 2

A través de Reddit, el usuario Maltshaker124 se acordó del daño por caída de una manera poco convencional.

El jugador olvidó que tenía activado el daño por caída. Mientras Miles Morales se disponía a dar un golpe, el personaje dijo: “Esto parece un accidente a punto de ocurrir“. Miles no sabía que iba a ser él quien iba a sufrir un accidente.

A esto, un jugador comentó: “Imagínate sentado ahí, disfrutando de tu café y hablando con tus amigos sobre el fin de semana y el partido de anoche, y de repente Spiderman cae de la nada y muere“. Otro usuario continuó la broma y dijo: “¡Uf, otra vez este gilipollas no, es la tercera vez esta semana que se tira de bruces contra un balcón! En fin, volviendo a lo que decía de mi colonoscopia…“.

Un usuario incluso pensó en un final diferente para la película de Spider-Verse y dijo: “Final alternativo de Into The Spiderverse“.

A un jugador le sorprendió que Miles muriera directamente en lugar en vez de pararse, limpiarse y volver a balancearse y dijo: “Después de estropear los trucos en MM, es muy raro verle caer en pedazos en lugar de sacudirse el polvo y continuar lmao“.

Parece que el autor original no es el único que olvidó que tenía activado el daño por caída. Un jugador comentó: “Siempre me olvido de que lo tengo activado, así que cada vez que Spidey salpica y muere de la nada me río muchísimo“. Por otro lado, otro jugador se sorprendió cuando se enteró de que el juego tenía daño por caída, “…¿Este juego tiene daño por caída?“.

Para los que no lo sepan, se puede desactivar la función de daño por caída desde el menú de Ajustes para ahorrarse momentos como este.