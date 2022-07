La consola de juegos NFT Polium One anunciada para 2024

Load More

En este momento, la consola Polium One, por todos los derechos, solo existe en forma de algunos prototipos, una mecánica NFT y un documento técnico. El caso de los juegos Web3 aún debe probarse, y sin un título destacado, dudamos que la consola sea de mucha utilidad para muchas personas hasta que los desarrolladores realmente hagan algo tangible y real.

Actualmente, la compañía afirma que la consola Polium podrá impulsar títulos HDR de hasta 8k, con un rendimiento de hasta 120FPS en los juegos, y también contará con trazado de rayos. Su documento técnico también establece que la consola utilizará “ una CPU/GPU personalizada proporcionada por NVIDIA”. Ahora mismo todo parece poco realista. En este momento, no hay indicios de que Nvidia se esté asociando con Nvidia para presentar un chip personalizado. Polium actualmente espera tener “más información sobre las especificaciones a finales de este año”.

Polium afirma en su sitio web que Polium One se lanzará a los titulares de Polium Pass en 2024 . Sin embargo, actualmente no hay especificaciones de hardware detalladas para la consola en sí.

En este momento, la única forma de poner tu nombre en la lista para la consola Polium es acuñar un “Pase Polium” que te da acceso a una consola Polium One, una imagen de perfil gratuita NFT, recompensas de participación por tu NFT y finalmente supuestos eventos de lanzamiento en los EE. UU., Japón y el Reino Unido.

Polium tiene como objetivo brindar una billetera integrada y una experiencia de escaparate para eliminar el dolor de los métodos de propiedad cada vez más complejos de Web3. También señalan que los buenos PC para juegos son costosos de comprar y difíciles de construir para la mayoría de los usuarios, lo que justifica la creación de la consola Polium One. El mando personalizado de la consola también utilizará Touch ID para iniciar sesión en el dispositivo.

La consola Polium One tiene como objetivo resolver el problema de jugar juegos alojados en múltiples cadenas al integrarla en una sola consola, según anunció la compañía en su sitio web .

Se ha anunciado una nueva consola de juegos NFT centrada en Web3, y Polium se jacta de que es un dispositivo de “cadena múltiple” con una CPU/GPU Nvidia personalizada. La Polium One tiene como objetivo lanzarse en 2024.

by María Pastoriza